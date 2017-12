Muž na okno namaloval sněhuláka se zbraní. Za přání „výbušných Vánoc“ skončil u soudu

Někdo se celý rok těší, aby si mohl svůj dům vánočně vyzdobit, jiní naopak do okna nalepí papírovou vločku, a tím je pro ně výzdoba kompletní. Ať lidé dekorují svůj dům ve velkém, nebo ne, měli by být obezřetní, co je vidět ven, protože se kvůli tomu mohou dostat až před soud. To se stalo i muži v Severním Irsku, který na okno namaloval sněhuláka se zbraní.