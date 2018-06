Napoleonových klobouků se zachovalo jen 19. Jeden z nich se vydražil za 350 000 eur

„Je to klobouk, jehož vlastníkem byl opravdu nejspíš Napoleon. Po porážce v bitvě u Waterloo jej na místě sebral kapitán holandských dragounů. Od té doby se předával z generace na generaci až do konce minulého století, kdy byl prodán současnému majiteli, francouzskému sběrateli historických předmětů,“ řekl agentuře AFP Étienne De Baecque z aukční síně De Baecque et Associés.

Za 15 let své vlády císař použil přibližně 120 takových klobouků. V případě 19 z nich, které se dochovaly, mají vědci za to, že opravdu patřily Napoleonovi, uvedla AFP.

Částka, která padla na pondělní aukci, ale není rekordní. V roce 2014 koupil jeden jihokorejský podnikatel Napoleonův klobouk stejného typu za 1,8 milionu eur. Tato pokrývka hlavy ale byla v lepším stavu než klobouk prodaný v lyonské aukci a byla součástí prestižní sbírky monacké knížecí rodiny.

Bitva u Waterloo znamenala pro Napoleona definitivní porážku. Přestože jeho soupeř vévoda z Wellingtonu neměl přesilu v mužích ani výzbroji, obrátila se tentokrát k rodákovi z Korsiky štěstěna zády. O čtyři dny později abdikoval a byl odvezen na ostrov Svatá Helena.