Návrat Mussoliniho. V satirickém filmu projíždí Itálií a zvažuje návrat do politiky

Kritika jednohlasně pochválila skryté poselství nového filmu, totiž že současná Itálie podléhá obdobnému populismu, který před necelým stoletím vynesl k moci Mussoliniho. Režisér Luca Minieri uvedl, že v italské duši se kousek duceho stále skrývá. Diktatura, jakou fašistický vůdce nastolil, ale podle něj v současnosti nehrozí. "Pozoruji však, jak se vrací populismus. Vlastně už je tady," dodal Minieri.

Kampaň před volbami, jež se mají konat 4. března, ovládá protiimigrační rétorika vedoucí středopravé koalice a populistické výkřiky antisystémového Hnutí pěti hvězd, napsala agentura AP. Krajně pravicové skupiny, například Casa Pound, navíc neblaze ovlivňovaly místní volby - nespokojenost přiživovaly protiimigračním tažením.

Mussolini, kterého hraje Massimo Popolizio, se ve filmu ocitne v římské čtvrti vyhlášené soužitím mnoha etnik. Posléze se s dokumentaristou vydává na cestu po celé Itálii - chce zjistit, zda by byl možný jeho politický návrat.

V jedné scéně se duce v uniformě ptá kuchaře, zda by souhlasil s návratem diktatury. Ten mu odpoví, že by chtěl "svobodnou diktaturu, žádnou despocii". "Jen jedna strana?" ptá se filmový Mussolini svého protějšku. "Nanejvýš dvě," odpovídá kuchař.

"Italové se na rozdíl od Němců se svým diktátorem ještě nevypořádali," citoval režiséra deník La Repubblica. "Jsem přesvědčený, že kdyby se Mussolini dnes vrátil, volby by vyhrál. Jeho vláda by ovšem do dvou let padla," dodal Minieri.