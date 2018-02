Nebezpečný „déšť“. Z nebe na nás neustále padá děsivé množství virů

Viry jsou zkrátka všudypřítomné. Naleznete je nejen v půdě či ve vodě, ale i ve vzduchu. Z toho se pak pomocí tzv. atmosférické depozice šíří do dalších složek životního prostředí.

Odborníci z USDA Forest Service už dříve odhadli, že každoročně „naprší“ více než bilion virů na čtvereční metr. Nyní to ale vypadá, že se drželi zbytečně při zemi. „Nad planetární hraniční vrstvou je každý den depozitováno přes 800 milionů virů na metr čtvereční – to je 25 virů na každého obyvatele Kanady,“ uvedl Curtis Suttle z University of British Columbia.

Curtis je jedním z autorů nové studie, která poprvé kvantifikovala počet virů, přenášených do nadmořské výšky 2500 až 3000 kilometrů. Tam se tyto nebuněčné organismy (alespoň v některých případech) dostávají smíchané s prachem a mořskými aerosoly

Jedním z hlavních impulsů k tomuto výzkumu byla skutečnost, že zhruba před 20 lety začaly být ve velmi odlišných prostředích po celém světě nalézány geneticky podobné viry. Vědci si tak položili otázku, zda se tyto organismy nemohou šířit vzduchem i na hodně velké vzdálenosti. A zdá se, že ano.