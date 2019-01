„Nedá se nic dělat děvenko.“ Střelil do hlavy matku novorozence, brutální vrah ale nakonec katovi unikl

Před třiceti lety 24. ledna 1989 dostal u soudu rozsudek smrti jeden z nejstrašlivějších vrahů v české historii Jaroslav Malý. Své oběti si muž vybíral náhodně, zastřelil párek důchodců a maminku od novorozence. Po zrušení trestu smrti ale popraven nebyl. Trest smrti mu byl změněn na doživotí a on po dvou odpykaných letech spáchal v cele sebevraždu.

„Psychopatická osobnost. Má velice malý smysl pro realitu, k okolnímu světu je nepřiměřeně kritický, emočně labilní, má tendence k výbušnosti, není schopen soucitu, postrádá morální zásady, je těžce agresivní, má tendence k paranoidnímu zpracování situací,“ popsali podle iDnes.cz na přelomu devadesátých let znalci osobnost Jaroslava Malého, pravděpodobně jednoho z nejkrutějších lidí, kteří kdy chodili po naší zemi.

„Chcete vidět trojnásobného vraha. Tak to jsem já,“ uvítal tehdy soudní experty recidivista. Smál se jim do obličeje, byl arogantní a často jim vyhrožoval.

Malý měl během svého procesu jedinou obavu. Několikrát projevil strach o to, že mu soud nepřiřkne třetí vraždu. Malý totiž zastřelil těžce nemocného důchodce na lůžku, bál se tedy, že to nebude bráno jako vražda. Zmýlil se. Naopak směle hlásal, že mít kulomet, zabil by lidí na tři stovky, ne jen tři.

