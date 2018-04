Nejmladší monarcha má jméno. Kate s Williamem prozradili, jak se jmenuje jejich novorozený potomek

„Vévoda a vévodkyně z Cambridge s potěšením oznamují, že pojmenovali svého syna Louis Arthur Charles,“ informoval na twitteru Kensingtonský palác, podle kterého bude princ známý pod prvním ze jmen Dodal, že „Dítě bude oslovováno jako Jeho královská výsost princ Louis z Cambridge.“

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ