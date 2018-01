Nejočekávanější filmy roku 2018: Velký přehled podle kategorií

U kormidla klasik

Některé z následujících titulů nejspíš v českých kinech neuvidíme buď vůbec nebo se zpožděním, o to víc si ovšem zaslouží být zmíněny. Když točí legendy, je totiž zážitek zaručen.

Ready Player One (29. 3.)

Velikonoční sci-fi o vajíčku v dystopickém světě… No dobře, ve skutečnosti je děj novinky Stevena Spielberga o něco komplikovanější, ale koho by to zajímalo, když je na plakátech jméno (někdejšího) krále Hollywoodu. (PS: Ne, z toho vajíčka nevylezou dinosauři. I když dinosauři mimochodem letos taky přijdou.)

Psí ostrov (10. 5.)

Animovaní pejsci by normálně spadali spíš do kategorie dětské zábavy, nicméně tyhle rozpohyboval Wes Anderson a mluví hlasy veteránů jeho světa, tedy Billa Murrayho, Jeffa Goldbluma a Edwarda Nortona. Kdo má jako my slabost pro andersonovskou poetiku a nebo se aspoň dobře bavil u jeho Lišáka Foxe, už si jistě datum premiéry píše do diáře.

Paříž 15:17’ (10. 5.)

Rekonstrukce hrdinské záchrany vlaku mířícího do Paříže s teroristou na palubě z dílny Clinta Eastwooda. Tady se evidentně cílí na Oscary.

Unsane (u nás zatím bez distribuce)

Už měl být několikrát v “důchodu”, tedy aspoň podle svých slov, nicméně zatím se tak nestalo: Steven Soderbergh zplodil další film a nebyl by to on, aby se na něm patřičně nevyřádil. Prý půjde o horor, natočil ho extrémně rychle a tajně a ještě k tomu pouze za pomoci iPhonu. Něco mi říká, že se budeme opravdu bát.

Don't Worry, He Won't Get Far on Foot (u nás zatím bez distribuce)

Dalšího z nonkomformních klasiků, Guse van Santa, zaujal osud Johna Callahana, kreslíře, jenž se nebál dotknout “nedotkutelných” včetně nemocných a invalidů (k nimž se sám řadil). V hlavní roli čím dál impozantnější Jonah Hill (Vlk z Wall Street).

Black Klansman (u nás zatím bez distribuce)

Film, o němž se zřejmě bude hodně mluvit, a nejen proto, že ho natočil Spike Lee. Vypráví totiž příběh skutečného detektiva, jenž se - ač černoch (!) - dostal v přestrojení pod pokličku Ku Klux Klanu. Titulní postavu ztvárnil John David Washington, syn slavnějšího Denzela.

Widows (15. 11.)

Tohle by mohla být lahůdka, navíc (přinejmenším herecky) oscarová. Původní britský televizní seriál převedl na plátno Steve McQueen ve spolupráci s autorkou předlohy k Fincherově Zmizelé Gillian Flynnovou a před kamerou defilují jména jako Liam Neeson, Colin Farrell nebo Robert Duvall.

The Irishman (u nás zatím bez distribuce)

Scorsese, De Niro, Al Pacino. A projekt, jenž režisér vydupával ze země deset let. Potřebujete vědět víc? My ne!