Německo bylo před sto lety blízko vítězství v první světové válce. Pak ale udělalo velkou chybu

Proti nim stojící spojenecká vojska čítala 180 divizí (171 pěších a devět jezdeckých), 15 439 děl, 3784 letounů a 893 tanků. K 20. březnu měla 3 574 906 osob. Francouzům velel hrdina od Verdunu generál Philippe Pétain, Britům polní maršál Douglas Haig a Belgičanům král Albert I.

Nadějné vyhlídky

„Není pochybnosti, že teď byla nejpříznivější příležitost k jednání o mír. Rusko poraženo, Itálie v posledním tažení, Francie vyčerpaná, britské armády vykrvácené, ponorky dosud nepřemoženy a Spojené státy tři tisíce mil daleko – to vše dohromady dávalo situaci, ve které němečtí státníci mohli se zdarem zakročit. Ohromné území, jehož Německo dobylo na Rusku, a nenávist i hněv, které budili bolševici u Spojenců, byly by jistě Německu umožnily, aby učinilo důležité územní ústupky Francii a nabídlo Británii, že úplně znovu zřídí Belgii. Zběhnutí Sovětského Ruska od věci Spojenců a z toho vyplývající vyloučení všech ruských nároků z válečných cílů byly by usnadnily též jednání s Rakouskem-Uherskem a Tureckem. To byly prvky této nesmírně příznivé příležitosti. Byly také už poslední,“ psal Winston Churchill ve Světové krizi.

V březnu 1918 měly ústřední mocnosti celkem 365 divizí (234 německých, 78 rakousko-uherských, 41 tureckých a 12 bulharských) proti 281 spojeneckým (114 francouzským, 85 britským, 12 belgickým, šesti srbským, 53 italským, čtyřem řeckým, dvěma portugalským a pěti americkým).