Německo: Spotřeba zmrzliny možná na desetiletém maximu

Spotřeba zmrzliny na hlavu v Německu by kvůli letošním vedrům mohla být nejvyšší za více než deset let. V roce 2007 jí na jednoho obyvatele připadlo 8,1 litru a podle šéfa spolkového svazu německých výrobců cukrovinek letos osmilitrová hranice padne, samozřejmě pokud bude nadále pěkné počasí. Ernst Kammerinke to řekl listu Saarbrücker Zeitung.