Nizozemci chystají revoluci v létání. Podívejte se na odvážný model jako z budoucnosti | info.cz

Za převratnou konstrukcí letadla Flying-V stojí student Technické univerzity v Berlíně Justus Benad. Právě netradiční stavba stroje má být jeho největší výhodou. Benad spolu s odborníky z nizozemské technické univerzity v Delftu rozmístil prostor pro cestující, palivo i náklad úplně jinak a přesunuli je do dvou tubusů přecházejících do křídel.

Letadlo by mělo pojmout přibližně stejné množství cestujících jako Airbus A350-900, zároveň ale má spotřebovat o pětinu méně paliva. Stroj nemá mít problémy s běžnou infrastrukturou letišť po celém světě.

Pro nizozemského národního dopravce jde bezesporu o příležitost, jak se ukázat. „V posledních letech se KLM profiluje jako průkopník v oblasti udržitelnosti v leteckém průmyslu,“ chlubí se ředitel společnosti Pieter Elbers v textu, který vyšel na webu stanice CNN.

the two-pronged 'flying-V' airplane is @KLM and @tudelft's vision for sustainable aviation https://t.co/rBYPjtnzgZ pic.twitter.com/xqx9jibtXs