Obchody se o vánočních svátcích zavřou. Podívejte se, kde nakoupíte na poslední chvíli

Například v síti Albert nakoupíte 24. prosince do 12 hodin, na první a druhý svátek vánoční ale zůstanou obchody zavřené, do 23. prosince ale budou hypermarkety otevřené až do 23 hodin, a to v Praze a v Brně.

Změna čeká zákazníky ale i na Silvestra, právě 31. prosince bude otevírací doba zkrácená do 19 hodin. Na Nový rok budou prodejny větší 200 m² zavřené.

Stejně na tom budou obchody řetězce Billa, Globus, Lidl i Tesco, s tím rozdílem, že na Silvestra obslouží poslední zákazníky jindy. Například Billa, Globus a Lidl zavřou 31. prosince obchody v 17 hodin, Tesco dokonce o hodinu dřív.

O vánočních svátcích zůstanou otevřené i některé obchodní domy. Podle odborářů ale porušují zákon. „Měly by mít otevřeno jenom prodejny, které prodávají potravinářský sortiment. Ne jiné obchody, protože nezajišťují životní potřeby obyvatelstva,“ řekla předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu Renáta Burianová ČTK. Podle internetových stránek nákupního centra Palladium nebo OC Central v Mostě budou totiž menší obchody otevřené 26. prosince i 1. ledna od 11 do 18 hodin.