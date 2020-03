Obrovská vlna solidarity se zdravotníky. Lidé nabízí i kávovary, firmy se přidaly | info.cz

Lékaři, sestry a další zaměstnanci nemocnic stojí v první linii, potýkají se s únavou a vyčerpáním. Při fyzicky i psychicky náročném výkonu v lékařských zařízeních, kde tráví celé dny, často nemají čas si odpočinout, natož se v klidu najíst a najít chvíli, aby mohli nabrat síly.

Situace posledních dnů motivovala spoustu firem, nejvíce z oboru gastronomie k tomu, aby zdravotníkům ulehčili v jejich práci a také udělali radost a poděkovali za to, co budou muset další týdny nebo měsíce obětovat.

„Jsme opravdu velmi překvapeni, kolik firem nabídlo svou pomoc ─ od různých darů, rozmanitých dobrot, květin, kávovarů, látkových roušek pro zaměstnance na cestu domů až po nabídku personálního posílení. Musím přiznat, že nás to mile zaskočilo a asi by nebylo správné „syslit“ si všechnu tu pomoc jen v naší nemocnici. Jsme jedno zdravotnictví, máme teď všichni stejného covidového nepřítele a taky stejné přání, aby bylo špatných zpráv co nejméně, a všichni jsme to zvládli,“ říká ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík.

Proto jsme ve FN Motol přišli s myšlenkou založit web www.pomocnemocnicim.cz. Soukromé firmy mohou pomáhat například prostřednictvím darování potravin, které zdravotníkům dodají energii na pracovišti nebo dostanou nákup přímo do nemocnice a už pro něj nebudou muset jít do obchodu. „Určitě bychom rádi do této iniciativy zpočátku zapojili i další pražské nemocnice. A chtěl bych poděkovat i prvním partnerům, společnostem Coca-Cola, Tchibo, Košík, Billa, Haribo, Top-obaly.cz nebo McCann. Je to od nich opravdu velmi vstřícné gesto. To, že nám zavážejí potraviny nebo kávu, je skvělá věc, vážíme si toho, každý z nás,“ okomentoval projekt ředitel Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík.

Prvním pracovištěm, kam od dnešního dne firmy jako Coca-Cola, Tchibo nebo Košík.cz budou dodávat jídlo, občerstvení a kávu, je Fakultní nemocnice v Motole, která má nově k dispozici oddělení s 20 lůžky s plicní ventilací pro pacienty nakažené novým typem coronaviru v nejtěžším stavu. Chod bude zajišťovat až 240 zdravotníků, kteří se vystavují velkému riziku nákazy.

Více informací najdete na www.pomocnemocnicim.cz, kde zjistíte, jak konkrétně lze pomoci. Z logistických důvodů se do projektu momentálně mohou zapojit pouze firmy, maloodběr zatím bohužel není možný.

Pokud chce zájemce přispět jako fyzická osoba, nebo i jako firma, která nedisponuje potřebnými produkty, je možné FN Motol podpořit i finančně na jeho transparentní účet. Z této finanční podpory se budou potřebné položky průběžně dokupovat. Číslo transparentního účtu je 50008-17937051/0710, variabilní symbol: 210017