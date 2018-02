Od strýčka Hitlera dostávaly k Vánocům čokoládu a hračky. Osudy dětí nacistických zločinců

Osud většiny nacistických zločinců je známý. Buď je po válce popravili, někteří zemřeli vlastní rukou, jiným se povedlo uprchnout do Jižní Ameriky. Co se ale stalo s jejich dětmi? Nosit v poválečné době jména nacistických zrůd zřejmě nebylo snadné. Některé děti činy svých otců odsoudily. Jiné naopak věřily až do konce života v nevinu svých rodičů.

Niklas Frank

Právník Hans Frank patřil mezi privilegované členy nacistické strany NSDAP. Od roku 1939 velel v okupovaném Polsku a má tak na rukou krev milionů Poláků a Židů. V roce 1939 se mu narodil syn Niklas. Ten údajně viděl poprvé děti svého věku až v necelých čtyřech letech, když jel do krakowského ghetta s matkou, která si nechávala od Židů šít korzety, protože „nikdo nedělá lepší korzety než Židé“.

Niklas se o činech svého otce, kterého popravili v roce 1946, dozvěděl naplno až po válce. Později začal pracovat jako novinář, byl editorem Playboye a 20 let přispíval do německého magazínu Stern. Chování své rodiny odsoudil. Řekl, že jeho otce hnala zloba a fanatické ambice a byl by schopný zabít kohokoli, na koho by Hitler ukázal prstem.

Frankův syn stále žije poblíž Hamburku a jednou dle listu New York Post napsal, že každý rok v den výročí otcovy smrti masturbuje před jeho obrazem a představuje si, že ho pitvá.

Edda Göringová

Zakladateli gestapa a veliteli Luftwaffe Hermannu Göringovi se v roce 1938 narodila dcera Edda. Otec jí zemřel, když jí bylo osm – otrávil se kyanidem jen několik hodin před svou plánovanou popravou. Edda nikdy nezapomněla na luxus, ve kterém vyrůstala, a byla hrdá na odkaz svého otce.

Göring byl vysoce postaveným nacistou a vyznamenaným hrdinou z první světové války. Bydlel v luxusní rezidenci, kde měl vlastní kino, bazén i tělocvičnu. Na zdech prý visely cenné obrazy zabavené Židům. Dcera Edda byla zvyklá vyrůstat ve středu pozornosti. S koncem války ale skončil i její život v luxusu. S matkou bydlely v malém mnichovském bytě.

Edda nikdy nepřipustila, že by její otec nesl vinu na válečných zločinech. „Můj otec nebyl fanatik. Kdybyste ho znali, viděli byste, že mu mírumilovnost čišela z očí… moc jsem ho milovala a on miloval mě,“ tvrdila Göringova dcera. Stala se z ní zdravotní sestra a občas byla ve styku s pravicovými extremisty. V roce 2015 prostřednictvím žaloby žádala navrácení části otcova zabaveného majetku. Neuspěla.

Martin Bormann junior

Vedoucí kanceláře Adolfa Hitlera Martin Bormann byl údajně přísným otcem. Jednou zfackoval svého syna Martina Adolfa Bormanna juniora, protože pozdravil Hitlera pokřikem „Heil, Hitler!“, přestože dle pravidel měl při přímém styku s ním říct „Heil, můj vůdce!“. Kmotrem malého Bormanna byl právě sám Hitler.

Vztah s otcem dle jeho slov nebyl nijak vřelý. Když končila válka a Martin junior se vrátil z internátu, jeho rodina kromě otce, který se zřejmě zabil počátkem května 1945, už byla pryč. Chlapce se tak ujal rakouský statkář, který ho vychoval. Navštěvoval jezuitský seminář a v roce 1958 byl vysvěcen na kněze. K činům svého otce se nechtěl vyjadřovat, protože dle svých slov věřil, že soudit může jen Bůh.

V roce 1971 se zranil při automobilové nehodě a po procitnutí v nemocnici se zamiloval do zdravotní sestry, kterou si nakonec ještě ten rok vzal. Zemřel v roce 2013.

Rolf Mengele

Také nacistický „Anděl smrti“ měl vlastní děti. Josef Mengele dohlížel při selekcích v koncentračním táboře Osvětim a na vězních prováděl sadistické experimenty. Svého syna ale téměř nepoznal. Rolf se narodil v roce 1944 a po válce vyrůstal u svých prarodičů, se svou matkou a nevlastním otcem. Josef Mengele mezitím uprchl do Jižní Ameriky.

Rolf se podrobnosti o svém otci dozvěděl, když mu bylo 16 let. Otec mu z exilu posílal dopisy, on ale jeho činy odsuzoval. Přesto se rozhodl, že svého otce v Brazílii navštíví, aby ho mohl poznat a možná pochopit, co udělal.

Když začal Rolf mluvit o Osvětimi, přešel Mengele do defenzivy, nepřiznal vinu a tvrdil, že jeho úkolem bylo jen třídit lidi na ty práce schopné a na nemocné. Podle svých slov naopak prý zachránil tisíce životů. Rolf se vrátil zklamaný. „Nikdy nepochopím, jak lidská bytost mohla dělat takové věci. To, že takovou bytostí byl i můj otec, můj názor nezmění,“ uvedl.

V 80. letech Rolf přestal používat jméno Mengele a převzal příjmení svojí manželky. Žije ve Freiburgu, kde pracuje jako advokát. Jeho otec zemřel v roce 1979, když si šel v Brazílii zaplavat.

Wolf Rudiger Hess

Hitlerův nejbližší, který zradil, svého syna příliš nepoznal. Rudolf Hess nesouhlasil, aby Německo vedlo válku s Velkou Británií, sám proto v květnu 1941 odletěl do Anglie vyjednávat o příměří. Byl ale zatčen a Hitler ho zavrhnul. Hesse zavřeli, když byly jeho synu Wolfovi necelé čtyři roky. Od počátku věřil v otcovu nevinu.

Hess byl v Norimberském procesu odsouzen za přípravu války na doživotí. Jako jeden z mála si trest skutečně odseděl. Se svým synem si pravidelně dopisovali. Později Wolf založil komisi, která žádala otcovo osvobození. Apel podepsalo 350 tisíc lidí včetně dvou bývalých prezidentů Západního Německa a dvou držitelů Nobelovy ceny.

Wolf vydal o svém otci několik knih. O vlastním životě se ale bavil nerad. „Nikdy jsem neměl čas na sebe. Veškerý volný čas jsem věnoval otci,“ uvedl jednou. Hess starší zemřel v roce 1987 ve vězení. Podle oficiálních závěrů se 93letý muž oběsil. Jeho syn Wolf ale až do své smrti v roce 2001 věřil, že ho ve vězení zabili britští vojáci.

Gudrun Himmlerová

Šéf gestapa Heinrich Himmler měl jediné dítě – dceru Gudrun. Plavovlasá dívka byla přímo ztělesněním árijského ideálu, a protože se narodila v roce 1929, její vzpomínky na nacismus jsou pravděpodobně poměrně jasné.

Říšskému vůdci prý směla Gudrun říkat „strýčku Hitlere“ a nacistický vůdce jí každý rok dával k Vánocům čokoládu a panenku. Svého otce údajně doprovázela i do koncentračního tábora v Dachau, kde ji ale děsil pohled na zubožené potrhané vězně, tak radši obdivovala zdejší zahradu.

Ani po válce nepřiznala otcovu vinu na nacistických zločinech. Himmler zemřel vlastní rukou koncem května 1945. Jeho dcera mu ve svém bytě vybudovala doslova muzeum. V 50. letech pak založila organizaci, která se pomáhala starat o vysloužilé nacistické vojáky. 88letá Gudrun si v 60. letech vzala sympatizanta s nacismem a stále žije na předměstí Mnichova.