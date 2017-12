Otec zemřel před pěti lety na rakovinu. Dceři teď od něj naposledy přišly květiny a vzkaz dojal internet

Američanka Bailey Sellersová přišla o otce v pouhých 16 letech poté, co podlehl zákeřné rakovině. Milující táta se ale nechtěl smířit s tím, že se svou dcerou nebude moct oslavit narozeniny. Na každý rok ji proto předplatil donášku čerstvých květin. Bailey nyní oslavila 21. narozeniny, které ve Spojených státech znamenají dovršení dospělosti, a letošní kytice tak byla poslední. „Tohle je můj poslední dopis s láskou, než se znovu setkáme,“ přečetla si Bailey v posledním narozeninovém vzkazu od táty.

„Nechci, abys kvůli mně uronila další slzu, protože jsem na lepším místě. Jsi a vždy budeš ten nejdrahocennější šperk, který jsem kdy dostal,“ napsal otec ve vzkazu u krásné fialovo-bílé kytice, kterou Bailey vyfotila a sdílela na twitteru, kde se s lidmi podělila i o obsah dopisu.

„Buď šťastná a užívej si život naplno,“ napsal otec v dopise s dovětkem, že bude vždy s ní – stačí se jen podívat kolem. Dopis dojal twitterové uživatele, nejvíc ale samotnou Bailey.

„Hrozně mi chybíš, tati,“ napslala k fotografii poslední květiny a dopisu od otce. „Každý rok jsem se těšila na své narozeniny, protože jsem se cítila, jako by tu byl se mnou, ale tohle je poslední rok, co jsem je dostala, a to mi láme srdce,“ napsala Bailey na twitteru.