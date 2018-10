Otevírá se unikátní výstava v bývalém Stalinově pomníku. Její vznik podpořilo přes tisíc dárců

Služebna StB, krypta v Resslově ulici i vagón mířící do koncentračního tábora - do všech těchto míst návštěvníky přenese nová výstava Paměti národa. Ode dneška až do začátku prosince ji mohou zájemci navštívit v netradičním prostoru, v podzemí pod bývalým Stalinovým pomníkem na Letné v Praze.

Záměr uspořádat výstavu ke stému výročí republiky oznámila organizace Post Bellum, která se zabývá především shromažďováním vzpomínek pamětníků, loni na podzim. Organizátoři vyhlásili veřejnou sbírku, ve které si dali za cíl získat příspěvek ve výši 10 milionů korun. Podařilo se. "Na výstavu přispělo zatím 1 121 dárců, kteří nám poslali téměř 5 milionů korun," vysvětluje pro INFO.CZ manažerka komunikace Post Bellum Jana Holcová. Lidé přispívali po stokorunách, i tisícikorunách, našli se ale i dárci, kteří poslali statisícové dary. Největším donorem se stal Magistrát hlavního města Prahy, který na výstavu věnoval 4,3 milionu korun.

Multimediální výstava pod bývalým pomníkem Stalina otevírá dnes a potrvá až do 9. prosince 2018. Návštěvníkům nabídne expozici ve dvou podzemních prostorech a ještě další dvě instalace. Základem podzemní části je 3D projekce a sugestivní videomapping v rozlehlém prostoru pod bývalým památníkem. Záměrem tvůrců bylo představit důležité momenty ze stoleté historie republiky. Příchozí se tak ocitnou například v kabině válečného spitfiru, ve vlaku, který jede do koncentračního tábora i na demonstraci v roce 1989. Promítání v druhém podzemním prostoru doplňuje předchozí zážitek pomocí výpovědí pamětníků, kteří vzpomínají na první republiku i dobu nacismu a komunismu.

"Základem výstavy je koncept svobody a její ztráty. V každé z expozic ji návštěvníkům nějakým způsobem omezujeme," popisuje pro INFO.CZ art director výstavy Martin Hejl. Jeho multimediální studio Loom on the Moon společně s tvůrci ze studia Kolmo a Pink Productions začalo výstavu připravovat už od loňského podzimu. V prostoru pod Stalinem expozici chystají od počátku srpna. Na vnitřní část výstavy navazují ještě dvě doplňkové instalace. Mezi vchody do podzemí vyrostou informační tabule, které poskytnou kontext k událostem představeným prostřednictvým videomappingu. Nad vchody u kyvadla pak vyrostla obrovská černá zeď, která v této chvíli zakrývá výhled na Prahu a je odkazem na Berlínskou zeď a na období nesvoody.

Zájemci mohou výstavu navštívit každý den kromě pondělí od 8:30 do 19 hodin. O víkendech je otevřeno od 10. hodiny dopoledne. Protože místo v podzemí je omezené a v jedné chvíli dostupné jen pro několik osob, je nutné zakoupit lístek vždy na konkrétní čas. Organizátoři pak jednotlivcům doporučují ve všední dny přicházet spíše odpoledne, protože dopoledne mohou zaplnit školní výpravy a studentské skupiny. Cena lístku je 100 korun.

Přestože výstava je už zrealizovaná, sbírka na stránkách www.nastalina.cz běží dál. Její výtěžek půjde na vybudování nového moderního muzea totalit, Institutu Paměti národa. O vzniku stálé expozice chtějí při otevření výstavy organizátoři mluvit s lídry pražských kandidátek. Právě nové osazenstvo magistrátu by totiž mohlo projekt podpořit, a nebo naopak zavrhnout.

"Stalin je uprostřed krásného parku. Když se zajedete podívat do zahraničních muzeí o totalitních režimech, bývají obklopeny zelení. Člověk se ztiší a je připravenější nechat se vést příběhy do minulosti. Mimochodem v Polsku za posledních tuším pět let vznikly nejméně čtyři muzea reflektující totalitní režimy, jedno se zabývá Solidaritou, druhé druhou světovou válkou, třetí historií polských židů a tak dále. Každé z nich je v obrovských a nesmírně architektonicky zajímavých a oceňovaných stavbách, hlavní moderní expozice jsou v podzemí. A každé stálo přes miliardu. U nás takové muzeum chybí, vynechám-li památník Vítkov s výstavou plnou vitrín," řekl v srpnovém rozhovoru pro INFO.CZ ředitel a zakladatel Post Bellum Mikuláš Kroupa.

Slavnostní otevření výstavy spojené s hudebním happeningem, na kterém vystoupí například Thom Artway, Vladimír Merta, Jaroslav Hutka nebo Michal Prokop, se uskuteční dnes, tedy 1. října 2018 v 18 hodin přímo na Letné.