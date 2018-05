Pátrání po malajsijském letadle končí, konspirace žijí dál. Mýty a teorie okolo MH 370

Společnost Ocean Infinity za více než 90 dní prohledala pomocí osmi miniponorek zhruba 112.000 kilometrů čtverečních dna Indického oceánu. Firma se sídlem v Texasu po letadle pátrala na vlastní náklady. Předchozí malajsijská vláda jí slíbila, že když do tří měsíců najde trosky letadla nebo černé skříňky, dostane 70 milionů dolarů (1,6 miliardy Kč).

Ačkoli dosavadní pátrání v Indickém oceánu žádné stopy po letounu na světlo nevyneslo, na plážích ostrova Mauricius a na březích Tanzanie či francouzského ostrova Réunion se našly trosky, u nichž se potvrdilo, že pocházejí ze zmizelého letounu.

Boeing 777 se ztratil z radarů v noci na 8. března. Vyšetřovatelé předpokládají, že spadl do Indického oceánu jihozápadně od Austrálie. Případ ale stále představuje jednu z největších leteckých záhad. A právě proto se kolem letu MH 370 množí nespočet teorií, které se záhadu pokoušejí vysvětlit.

Pilotova sebevražda

Jedna z prvních teorií tvrdí, že kapitán Zaharie Ahmad Shah chtěl spáchat sebevraždu a úmyslně tak nasměroval letadlo plné lidí přímo proti vodní hladině. Tomu by odpovídal i policejní dokument, podle kterého měl pilot podobný manévr provést i na domácím simulátoru. Malajsijská policie ale tuto teorii odmítla.

Únos a hromadná vražda

Další verzi přinesl deník The Australian, podle které měl zásadní úlohu v celém příběhu opět kapitán. Podle nejpravděpodobnějšího scénáře letadlo totiž unesl letadlo právě Zaharie. Sebe zamkl v kokpitu a ostatní zabil tím, že zbytek paluby odtlakoval. Pak Boeing uvedl do normálního stavu a přistál uprostřed Indického oceánu.

Tajemství USA

Bezprostředně po zmizení letu MH370 požádal bývalý malajsijský premiér Mahathir Mohamad Spojené státy, aby se do vyšetřování zapojily. CIA s nimi totiž podle něj nesdílela důležité informace, načež prohlásil, že „někdo něco tají.“ To samozřejmě odstartovalo další spekulace. Jednou z nich je například tvrzení, že Spojené státy letadlo preventivně sestřelily, protože se obávaly, že by ho mohl někdo použít k teroristického útoku.

Požár na palubě

Někteří spekulanti dospěli k závěru, že pád letadla zapříčinil požár. Část z nich si myslí, že za oheň může zkrat v kokpitu, jiní mluví o přehřátí podvozku. Požár na palubě ale není nic, na co by piloti nebyli školení, letadlo by totiž navedli na nejbližší letiště. Podle konspirátorů se ale letoun nenacházel v blízkosti žádné vhodné přistávací plochy a navíc nad velmi obydlenými městy. Proto se piloti nakonec rozhodli přistát v oceánu.

Severní Korea a Rusko

Jedny z nejšílenějších teorií zahrnují i únos letadla cizími mocnostmi. Na síti Reddit například kolovala teorie o tom, že letadlo unesla Severní Korea. Podle jiné mělo letadlo naopak do Severní Koreje zamířeno a to i s jadernou hlavicí na palubě. Další z nich zase ukazuje na Rusko, to mělo falšovat radarové záznamy, které by ukázaly skutečný směr letadla. To mělo údajně namířeno na Kazachstánu a jedním z těch, kteří vědí, kde ke skutečné havárii došlo, není nikdo jiný než Vladimir Putin.