Písní proti Trumpovi. American Idiot se před jeho příjezdem do Británie vrací do hitparád

Na sociálních sítích v Británii se rozjela kampaň, jejímž cílem je dosáhnout toho, aby se někdejší hit rockové skupiny Green Day s názvem American Idiot ze stejnojmenného alba stal v době příjezdu amerického prezidenta Donalda Trumpa do země číslem jedna v hitparádách. Píšou o tom britská média.

Autoři kampaně lidi v posledních týdnech žádají, aby pomohli 14 let starou píseň protlačit díky hromadnému stahování do čela top ten singlů. Protestní akce patrně funguje - například v žebříčku bestsellerů ve Spojeném království na internetovém prodejci Amazon je American Idiot nyní první. V oficiálním žebříčku singlů pro týden od 9. do 15. července je song zatím na 18. místě.

Album American Idiot vyšlo několik týdnů před prezidentskými volbami v roce 2004 a otevřeně kritizovalo politiku tehdejší hlavy státu George Bushe mladšího, který usiloval o druhý mandát.

Nahrávku nedávno zmínil americký demokratický senátor Tim Kaine. Prohlásil, že pokud americký ministr zahraničí Mike Pompeo obdaruje vůdce KLDR Kim Čong-una písní Eltona Johna Rocket Man, měl by mu Kim vrátit úder „americkým idiotem“. Narážel tak na to, že Trump loni ve vzájemných slovních výměnách nazval severokorejského diktátora „rakeťákem“ (rocket man). Pompeo měl CD s písní podepsané Trumpem s sebou minulý týden při návštěvě KLDR, ale nakonec jej dovezl zpět do USA, protože se s Kimem nesetkal, uvedla televize CNN na svém webu. Trump ale v úterý podle ní prohlásil, že CD Kimovi někdy věnuje osobně.