Podřeknutí kolegy oživilo spekulace o Putinově utajované dceři. Co všechno o Kateřině víme?

Putinova údajná 31letá dcera Kateřina patří mezi vedoucí osobnosti akrobatického rokenrolu v zemi. Je viceprezidentkou Světové rokenrolové konfederace (WRRC) a vede také projekty na moskevské státní univerzitě.

Právě její kolega z WRRC Manfred Mohab nyní reportérům agentury Reuters neopatrně potvrdil pravou identitu Tichonovové. Když se novináři zeptali, zda věděl, že Tichonovová je Putinova dcera, řekl Mohab: „Ano, znám ji, samozřejmě.“ Reportéři ještě pro jistotu zopakovali otázku, na kterou muž zareagoval kývnutím a prostým „ano“. Na žádosti o komentář následně Tichonovová ani Putin nereagovali. Mohab později své tvrzení popřel s tím, otázku špatně slyšel.

Podezření o skutečné identitě sportovkyně se objevily už v minulosti. Její původ potvrdil například místopředseda Gazprombank Andrej Akimov, který ale následně vše popřel. Putin, který je bývalým členem tajné policie KGB, si své soukromí velice střeží a příbuzné chrání tím, že se k nim veřejně nehlásí.

To může být i situace Kateřiny Tichonovové, která převzala příjmení po své babičce. Tanečnice akrobatického rokenrolu se snaží v zemi o rozvoj sportu, který aktivně vyznává 9 tisíc Rusů. Podle národní federace rokenrolu by jich do roku 2020 mělo být ještě o 3 tisíce více. Podle informací Reuters Moskva také loni oznámila, že za hranicí města postaví rozsáhlý komplex za 30 milionů dolarů, ve kterém se budou moci akrobatičtí tanečníci dále zdokonalovat.

Putinovi příbuzní prý po jeho nástupu do vrcholné politiky hladem rozhodně netrpí. Potvrzoval by to právě i případ Tichonovové, která je zřejmě provdaná za Kirilla Šamalova, který je synem blízkého Putinova přítele. Šamalov, který následně získal podíl v průmyslových firmách napojených na stát, vydělal už nejméně miliardu dolarů.

Pár má údajně majetek pohybující se v miliardách dolarů a také vilu ve Francii za 3,7 milionu dolarů, která zabírá 300 metrů čtverečních a patří k ní 2 000 metrů čtverečních zahrad. Tichonová dohlíží v Moskvě nad projektem rozšíření univerzitního kampusu za 1,7 miliardy. Mezi její oficiální poradce v projektu patří Putinovi blízcí spolupracovníci, mezi kterými jsou dva bývalí členové KGB.

Tanečnice je aktivní ale i v akademické sféře. Je spoluautorkou učebnice matematiky a od roku 2011 vydala prý nejméně šest vědeckých článků, jeden například na téma, jak reaguje lidské tělo na nulovou gravitaci.