Pokusy na dětech, plynové komory a pochody smrti. Před 73 lety se svět dozvěděl pravdu o koncentračních táborech

S oslavami konce války se pojí i jiné výročí. Jak nacisté ztráceli své pozice a ustupovali více do evropského vnitrozemí, odkrývali spojenci a Sověti na jaře 1945 hrůzné podmínky vězňů v koncentračních táborech. Ty byly určené k likvidaci nepohodlných, ať to byli židé, homosexuálové nebo kdokoli, kdo se postavil nacistické ideologii. Protože z táborů většinou nebylo návratu, o jejich existenci a nelítostných praktikách dozorců se veřejnost dozvídala až po konci války. Ačkoli vyhlazovací tábor Osvětim byl osvobozen už 27. ledna 1945, rakouský Mauthausen, kde umírali čeští vlastenci, kteří pomáhali parašutistům, odolával až do 5. května 1945. Přestože nacisté se na mnoha místech snažili na poslední chvíli zničit důkazy svého řádění, většina táborů zůstala zachována a přeživší dokázali podat přesvědčivá svědectví o hrůzách, které prožili. Obětí ale byly miliony. Tragickou kapitolu dějin připomíná fotogalerie.