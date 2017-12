Policie donutila uprchlíky jít v noci po kolejích. Malé dítě smetl vlak a zemřelo

V uprchlických táborech tráví mnohdy dlouhé měsíce. Při čekání na lepší život občas ztrácí naději, a proto se často uprchlíci rozhodnou pro nelegální přechod hranic. Vrhají se tak ale do nebezpečí, které je může stát život. Při cestě totiž volí i nebezpečné trasy v blízkosti železničních kolejí. Vlak takto v listopadu smetl 6letou holčičku, která se se svou rodinou pokoušela za tmy dostat ze Srbska do Chorvatska.

„Prosila jsem je, že pokud nám nedají azyl, ať nás tady nechají aspoň přes noc, protože jsme už byli unavení, byla nám zima a máme malé děti. Chovali se ale nelidsky,“ tvrdí pro list The Guardian Muslima Hussinyová, která přišla o dceru. Společně se svoji rodinou se v listopadu rozhodli na vlastní pěst překročit srbské hranice a dostat se do Chorvatska. Přestože se jim to podařilo, zatkla je posléze policie, která je ihned v noci odeslala zpět do Srbska a přikázala jim, že mají jít po kolejích.

Uprchlíci chtěli v zemi požádat o azyl, policisté to ale odmítli a v noci je odvezli ke kolejím, kde jim řekli, že se po nich mají vrátit zpět do Srbska. Zapomněli prý ale zmínit, že na dráze stále jezdí vlaky. Jeden z nich smetl šestiletou Madinu Hussinyovou.

Rodina ji okamžitě ve tmě začala hledat pomocí světel mobilních telefonů. Když ji našli, nejdříve si mysleli, že je jen omráčená, když přišli blíž, zjistili, že její zranění jsou vážnější. Se zraněným dítětem v náručí utíkali na policejní stanici. Tam je ovšem neposlali do nemocnice, ale posadili je do nákladního vozu, protože chtěli zajistit všechny osoby, které musí deportovat.

Auto po chvíli zastavilo a zraněnou Madinu přenesli do sanitky, kde ji nějakou dobu ošetřovali. Poté vůz s dívku odjel pryč, přestože matka naléhala, že chce zůstat se svoji dcerou. „Zeptala jsem se, proč ji posílají pryč samotnou, že chci být s ní, protože naše právo je být spolu,“ vysvětluje Muslima. Svoji dceru znovu uviděla až o několik dnů později. To už byla mrtvá.

„Chovali se k ní jako k nějakému zvířeti, jako ke psovi. Takové malé tělíčko a ani ji nepovažovali za člověka,“ pláče matka, podle které bylo tělo a tvář její dcery ve stejném stavu, v jakém ji předali zdravotníkům – pokryté krví a bahnem. Úřady následně tělo dívky vrátily rodině, které přikázaly, že ji musí pohřbít na zdejším hřbitově. Bez tradičního obřadu dostali blízcí prý jen čtyři láhve vody, aby mohli tělo dívky dle tradic rituálně očistit. „Řekl jsem (úředníkům), že bych byl radši, kdyby nás pohřbili všechny, než aby mě nutili, že musím pochovat dceru takto,“ řekl na hřbitově zdrcený otec Rahmat Shah.

Úřady údajně přikázaly rodině pohřbít Madinu tímto způsobem, jinak jim hrozili deportací a tím, že dítě pochovají i bez jejich souhlasu. Tělo dívky umyla matka a sestra, do hrobu ji položili za setmění. „Navždy si ponesu v srdci, že jsem jí nemohl dopřát pohřeb s řádným obřadem,“ uvedl otec. Afghánská rodina domovskou zemi opustila proto, že otci, který byl policista, začali vyhrožovat islamisté. V srbském táboře byla rodina skoro rok.

Chorvatské úřady popírají, že by rodinu poslali zpět po kolejích. Rodina byla dle nich teprve na cestě přes hranice, když se neštěstí stalo. S dítětem v náručí doběhli do Chorvatska, proto je smrt Madiny zaprotokolovaná zde. „Zdůrazňujeme, že chování chorvatských policistů se žádným způsobem nepodílelo na způsobení nehody a smrti dítěte,“ uvedl v prohlášení ministr vnitra, který zdůraznil, že úřady se k rodině chovaly dle platné evropské legislativy.

Lidskoprávní organizace, které v oblasti působí, ale uvádí, že není výjimečné, že země uprchlíkům odepřou žádost o azyl a pohrůžkami i násilím je nutí k návratu. Dle zprávy aktivistů ze skupiny Are you serious? a Welcome! policisté prý falšují podpisy uprchlíků, když odmítnou podepsat dokumenty, nutí je klečet ve sněhu, bijí je obušky nebo je nutí se svléknout.

V srbských uprchlických táborech působili také čeští dobrovolníci. Se začátkem prosince v místě po dvou letech skončila organizace Pomáháme lidem na útěku (PLNU) svou činnost, kterou předala do rukou místních humanitárních organizací. „Stále jsme v kontaktu s mnoha mezinárodními dobrovolníky a organizacemi a máme tak velmi aktuální informace. Zároveň víme, že ty 4 tisíce lidí, kteří vyjeli za předcházející dva roky pomáhat, a další tisíce těch, kteří přispěli finančně nebo do materiálních sbírek, jsou a budou připraveni, pokud by opět nastala akutní nutnost pomoci - stejně jako koordinátorský tým,“ vysvětluje předsedkyně PLNU Zuzana Lenhartová.

Od začátku roku 2017 se v Srbsku vystřídalo 279 dobrovolníků, pro většinu z nich to byl první výjezd (73 %). Nejvíce jich letos vyjíždělo z Prahy - 37 %, na dalším místě byl Jihomoravský kraj 18%, ale s tzv. Czech teamem vyrazili pomáhat i Poláci, Francouzi, Američané, Argentinec a Slovinci. Nejstarší letošní dobrovolnici, fotografce Ivě Zímové, je 61 let, nejmladší byl osmnáctiletý Vilém Dojiva. Průměrný věk dobrovolníka byl 26 a půl roku. Většinou se jednalo o studenty, učitele, IT specialisty, ale i manuálně pracující.