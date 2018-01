Poslední dny zesnulého Mariana Labudy: Herec nemohl chodit ani dýchat

Nečekaná smrt slovenské legendy Mariána Labudy (†73) zasáhla celé Slovensko i Česko. Zemřel v pátek po obědě, když nastupoval do svého vozu a zkolaboval. Jeho blízký přítel Olda Hlaváček (83) prozradil, jak na tom byl slavný herec zdravotně v posledních dnech.

Na podzim spolu měli mít vystoupení v Košicích, to už se bohužel kvůli zdravotnímu stavu Mariána Labudy neuskutečnilo. Už nemohl vycestovat, a tak to museli zrušit.

„Těžko říct, jestli za tím byla nemoc, nebo stáří, každopádně on už byl velmi velmi vyčerpaný. Bral si toho na sebe hodně. Opravdu hodně pracoval, od rána do noci. To vypětí se potom bohužel může takto nahromadit. Na ten zmiňovaný program jsme se oba velmi těšili, že budeme rozveselovat lidi na Slovensku, bohužel se tak už nestane,“ řekl webu Pluska.sk Hlaváček.

