Povídka Gejzy Horvátha Vánoce a já

Už na začátku prosince Romové uklízeli, malovali, prali a měli doma přichystaný vánoční stromek. Den před Štědrým dnem dal otec stromek do stojanu, a my děti jsme ho zdobily podomácku upečenými čokoládovými figurkami a jablky. Na stromek jsme věšeli i salonky, balené v pozlaceném nebo stříbrném papíru. Věděli jsme, že v pozlaceném papíru byly salonky polité čokoládovou polevou. Moc jsme si na nich pochutnávali.

Na stromek jsme věšeli ořechy i různobarevné skleněné figurky, ptáčky, dědu Mráze, hvězdy, stříbrné a pozlacené, nebo papírové řetězy. No, na stromku toho bylo tolik, že se větve až ohýbaly. Musím čestně přiznat, že my děti, když jsme si potají pochutnávaly na čokoládových kolekcích, tak potom do prázdného obalu jsme zabalily dřevěný uhlík z kamen a pověsily ho zpět na stromek. V té době jsem si myslel, že rodiče o ničem nevtuší. Dnes už vím, že zatím co my jsme se potají cpali čokoládou a měli umazané tváře, rodiče se z nás potají radovali, a těch dobrot nám dopřáli.

Dostávali jsme i dárky: většinou to byly věci, které jsme potřebovali do školy. Bývaly to tepláky, bagančata, rukavice, čepice a teplé kabáty. Málokdy jsme dostali hračky. Vzpomínám, ale kdybych měl popsat všechno, byl by z toho román.

Romové v osadě slavili Vánoce všichni společně. A k vesnickým vánočním tradicím Romové patřili. Vánoce ve vesnici totiž začínaly tím, že Romové-muzikanti chodili po celé vesnici vyhrávat pod okny domů gadžům. Celá vesnice čekala na romské muzikanty, a když už došli, tak je gadže s úctou vítali ve svých skromných příbytcích.

Romové vstupovali do jejích domu s muzikou – většinou to byla vánoční koleda zpívaná východoslovenským dialektem. Pamatují si to živě, text zněl takto: „Povjece nam pastirove, co sce vidzeľi. že sce še nám o polnoci šické rozbehľi. Anďele špjevaju, na znamosc dávaju, že še Ježíš narodzil.“

Když Romové dohráli koledu, gazda je s velkou úctou pozval do domu. V kuchyni jeden z muzikantů spustil velice uctivý, ale výstižný vánoční vinš. Gazda Romy posadil za stůl plny jídla a pálenky. Gazdina dala na stůl maso ze zabíjačky. Když se Romové s gazdou a gazdinou napili, spustili tak hezký čardáš, že tancovali v domě všichni, rodiče i děti pospolu. Když potom muzikanti odcházeli, dostávali peníze a ještě výslužku: zákusky, klobásy, slaninu a jiné vánoční dobroty.

Byla velká zima, mrzlo, až praštělo, a když muzikanti odcházeli, tak jim gazda nalil ještě další štamprlata. A zbytek nedopité lahve kořalky dal Romům sebou na cestu. Romové chodili po vesnici, hráli a všude byli srdečně vítáni. Když prošli celou vesnici, vraceli se domů a hráli v každém romském domě. Muzikanti byli Romy očekávaní, vítaní se slzami, s radostí a se vším vánočním jídlem a pitím.

Romové si své jídlo neschovávali: co měli, dali všechno na stůl a byli vděční, že s muzikanty přichází do jejích domu Bůh i Romové, u kterých už muzikanti byli a hráli. Tak to pokračovalo, až došli do posledního domu. Tam se sešli všichni Romové, a každý něco donesl, kořalku, jídlo, ale hlavně vánoční radost a štěstí. Romové si vinšovali, bavili se, tancovali, vzpomínali, odpouštěli si, smiřovali se až do rána bílého. Děti u stolu dostávaly přednost, dospělí jim cpali do rukou jídlo a děti si užívaly všech vánočních dobrot.

Druhý den, když jsem se probudil, cely dům už zase voněl: jídlem a čerstvým pečivem – koláče, šinga, marikľa, vařená i pečená masa a jiné dobroty. V domě vládla vánoční atmosféra, táta sekal venku na dvoře suché dřevo, aby v kamnech dobře hořelo, a máma v kuchyni vařila a pekla. Romové se zvali k sobě navzájem, hostili se, bavili, zpívali, tancovali a venku za okno dávali pohár kořalky i pro mrtvé.

Pro mrtvé dávali Romové na stůl i talíře s jídlem. Bylo to všechno jiné než dnes. I zima byla jiná, všude bylo plno sněhu a my děti, jsme se o Vánocích koulovaly a sáňkovaly. Spouštěli jsme se na saních z kopců a zastavili jsme se až na zmrzlé řece. Mokří a promrzlí až na kost jsme ničeho nedbali a užívali si zimních radovánek.

Když už mi byla moc zima, utíkal jsem domů, sedl si na židli u kamen a máma mi ukrojila šing. Byl ještě teplý, voněl a já jsem do něj mlsně kousal a blahem i teplem jsem u kamen brzo usnul. Probudil jsem se až v posteli, jak jsem se tam dostal, jsem nevěděl. Dnes už ale vím, že otec mě vzal velice opatrně do náruče a uložil. Beranici jsem měl nataženou až na uších. Byl to projev lásky, láska byla všude kolem mě i ve mně. Vzpomínám na tu dobu a vidím lidí, kteří už mezi námi nejsou. Jsem smutný i veselý zároveň.

A jak prožívám Vánoce dnes? No přece jako manžel, otec i jako děda. Mám kolem sebe lidí, kteří nebyli vůbec na světě a teď mi říkají „tati“ a „dědo“. Jsou to lidé, kteří vyrůstali a vyrůstají v jiném časovém prostoru, v jiné civilizaci a jiných hodnotách.

Ale když s manželkou o Vánocích zpíváme staré romské písně, tak ta síla i ta krása je osloví a oni se rozbrečí. Ano, jsou to lidé, kteří mají moje romské geny, ale sny, už mají svoje. Jejích existence mne vychovává, děla ze mne tolerantního a spokojeného člověka. Když mám všechny své potomky o vánocích kolem sebe a vidím, jak se z mého dárku radují, mám radost i já a těším se jako malý kluk. Mými dárky jsou zase oni, ale aby neviděli moje slzy a plačící srdce, jdu do ústraní a tam si uvědomují, kdo jsem, kde jsem začínal a kam jsem došel. Čas vánoc mám rád, vánoce jsou krásné i proto, že jsou pokaždé jiné.