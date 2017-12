Před 35 lety vyšel Jacksonův Thriller. Dodnes je nejprodávanější album popmusic

Deska trvá necelou třičtvrtěhodinu a je na ní devět písniček. Čtyři skladby si napsal sám Jackson, který je na obalu desky vyfocen v bílém obleku a černé košili. Kromě titulní písně jsou na albu hity jako Billie Jean, Beat It (s kytarovým sólem hardrockového hudebníka Eddie Van Halena), Wanna Be Startin' Somethin' nebo The Girl Is Mine (s hostujícím Paulem McCartneym). Souběžně s uvedením desky se na televizní stanici MTV objevilo videoklipové ztvárnění titulní písně, které odstartovalo novou éru ve vizuálním provedení hudby. Ve své době nejdražší video, které stálo 800.000 dolarů, natočil režisér John Landis. Téměř čtrnáctiminutový krátký film s hororovou tematikou ukázal tančící zombie i Jacksona s maskou vlkodlaka.

V roce 1984 dostal Jackson v souvislosti s Thrillerem osm sošek Grammy - nejvíce, kolik bylo do té doby sólovému interpretovi v jednom roce uděleno. Tento Jacksonův rekord překonal až Carlos Santana, který obdržel devět cen Grammy za album Supernatural (1999). V roce 2008 přijala Thriller pro nezpochybnitelný kulturní význam do svých sbírek knihovna amerického Kongresu. Podle knihovny album dosáhlo až „mystického národního i světového úspěchu“.

Jackson odmala zpíval se svými bratry ve skupině Jackson 5 a již v roce 1971 vydal první sólové album Got to Be There. Kromě Thrilleru se i další desky prodávaly po desítkách milionů. Od 90. let už ale Jackson poutal stále více pozornost svým výstředním chováním, plastickými operacemi i neprokázanými obviněními z údajného sexuálního zneužívání dětí. Novou vlnu zájmu o jeho hudbu vyvolala až Jacksonova smrt v červnu 2009 způsobená předávkováním sedativy. V září 1996 pobláznil Prahu, zahajovací koncert k turné k albu HIStory na Letenské pláni, avizovaný mimo jiné obří sochou Jacksona na místě Stalinova pomníku, vidělo na 120 000 diváků.