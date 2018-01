Představitel „gaye“ Tinky Winkyho je po smrti. Takto na herce z Teletubbies vzpomíná jeho syn

Děti je milují a většina rodičů je z duše nenávidí. Řeč je o postavičkách z dětského seriálu Teletubbies. Ve věku 52 let teď zemřel představitel jedné z nich – herec Simon Shelton Barnes, který v něm ztvárňoval fialového Tinky Winkyho.

Barnes, který žil v městečku Ampthill v britském hrabství Bedfordshire, byl baletní mistr, choreograf a milující otec tří dětí. Příčina jeho skonu zatím není známá. Jeho syn Henry už ovšem na sociální síti vyjádřil svůj smutek nad náhlou ztrátou. „Ve středu jsem přišel o svého milovaného tátu, byl to ten nejmilejší a nejvíc něžný muž, kterého jsem znal, a miluju ho víc než cokoliv!“

„Jako dítě jsem se vždycky styděl za to, že byl tanečník a herec, ale teď nemůžu být víc hrdý! Je teď na lepším místě a vím, že by nechtěl, abych byl smutný. Takže budu žít můj život takovým způsobem, jak by si přál,“ doplnil zdrcený syn.

On i další pozůstalí se budou moci se Simonem naposledy rozloučit 7. února v krematoriu v Bedfordu.