Přehledně: Start Muskovy obří rakety se blíží. Podívejte se, jak bude probíhat

Několik sekund před startem začne pod raketou proudit velké množství vody, která má zmírnit akustické vlivy. Tři sekundy před startem se začnou postupně zapalovat motory.

Pokud bude vše v pořádku, dojde k odpojení rakety od pozemních zařízení –konkrétně od tzv. Tail Service Masts (TSM), které zajišťují elektrická a datová spojení mezi raketou a pozemními zařízeními a přivádějí pohonné hmoty do centrálního stupně a obou boosterů. Současně se také uvolní osm držáků přidržující raketu k podpůrnému zařízení TEL (Transporter/Erector/Launcher). A Falcon Heavy zamíří nad Atlantický oceán.

2:29 s po startu dojde k vypnutí motorů obou boosterů, které se následně oddělí od centrálního stupně. Oba boostery už jednou letěly jako první stupně Falconu 9 a to v květnu a červnu 2016. Pokud to Falcon Heavy zvládne až sem, bude to velký úspěch a téměř hotovo. Od této fáze se SpaceX dostane do rutinních postupů, které dobře zná.

První stupně Falconu 9 mohou přistát na pevnině nebo na plovoucí plošině. V případě premiérového startu Falconu Heavy využije SpaceX obě varianty.

Boostery se vrátí na pevninu – na tzv. přistávací zóny (Landing Zone). K brzdění využívají jeden (středový) motor Merlin. K přistání boosterů by mělo dojít asi 8 minut po startu.

Raketa bude pokračovat dál v letu – fakticky z ní bude Falcon 9 s jedním prvním stupněm, který pohání jeden motor Merlin 1D. Centrální stupeň se odpojí 3 minuty a 7 sekund po startu a 8 minut a 19 sekund po startu dosedne na Autonomní přistávací plošině (ASDS) asi 342 km od místa startu. K přistání na plošině dojde v době, kdy by už měly být oba boostery na Zemi.

Druhý stupeň dopraví náklad (Tesla Roadster) na parkovací oběžnou dráhu kolem Země, kde zůstane 6 hodin. K vypnutí druhého stupně dojde 8 minut a 31 sekund po startu. Poté ještě proběhne krátký restart.

Letem na parkovací dráhu chce SpaceX demonstrovat americké armádě schopnost dopravovat těžký náklad na nízkou oběžnou dráhu. Následný opětovný zážeh druhého stupně dopraví Teslu na heliocentrickou oběžnou dráhu. Vůz by se mohl dostat více než 400 milionů km od Země.

