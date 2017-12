Prezidentské volby i oslavy vzniku Československa. 5 věcí, které nás čekají v roce 2018

Rok 2017 pomalu končí. Co přinese ten příští, neví ani nejlepší věštci. Je ale jisté, že Čechy čeká několik důležitých událostí a významných výročí, které v roce 2018 ovlivní jejich životy.

Češi zvolí nového prezidenta

Hned v lednu dostanou Češi možnost ovlivnit, kdo bude stát v čele státu na dalších pět let. Prezidentské volby se konají 12. a 13. ledna. Pokud v prvním kole nezíská ani jeden z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, bude 26. a 27. ledna následovat druhé kolo, do kterého postoupí dva adepti, kteří v prvním kole získali nejvíce hlasů. O přízeň voličů se utká devět kandidátů. Slavnostní inaugurace nového prezidenta se uskuteční 8. března 2018.

Výročí sovětské okupace

V srpnu 2018 uplyne 50 let od začátku sovětské okupace. 21. srpna 1968 obsadily Československo armády pěti států Varšavské smlouvy. Ukončily tak dobu postupného uvolňování známou jako Pražské jaro. Invaze naopak nastartovala proces normalizace, který posílil cenzuru a vedl k dalšímu věznění odpůrců režimu. Sovětská vojska opustila zcela území státu až v roce 1991.

Ruská propaganda datum zneužila při listopadové návštěvě prezidenta Miloše Zemana v Rusku, kdy armádní televize Zvezda uvedla, že invaze byla potřebná a že by za ni Češi měli být Rusům vděční. Prezident Zeman výroky před premiérem Medveděvem odsoudil a televize později článek stáhla a o Zemanovi referovala jako o hrdinovi historických událostí.

Sto let od vzniku Československa

Radostnější výročí čeká obyvatele na podzim. 28. října 2018 totiž uplyne sto let od vzniku samostatného Československa. Zatím není jasné, jaké oslavy budou významné výročí doprovázet. Tradiční udílení státních vyznamenání, které se uskutečňuje každý rok v den výročí, se ale pravděpodobně ponese ve slavnostnějším duchu, než je obvyklé.

Výročí konce první světové války

Se vznikem republiky souvisí také výročí konce 1. světové války. Od toho uplyne v roce 2018 celé století. Boje oficiálně skončily 11. listopadu 1918 podepsáním příměří ve vlakovém voze u severofrancouzského města Compiègne. Tento den je také celosvětově Dnem válečných veteránů, který si lidé připomínají připnutím vlčího máku na oděv. Přestože většina pamětníků už nežije, předpokládá se, že také toto kulaté výročí přinese řadu oslav nejen v České republice.

Filmové premiéry přinesou pokračování Samotářů i adaptaci Hrabala

I v roce 2018 uvedou kina několik nových českých filmů. Očekávaný je snímek Olgy Dabrowské Děti samotářů, který by měl volně navazovat na film Samotáři z roku 2000. Režisér Jiří Vejdělek uvede Krasosmutnění, které je adaptací trilogie Bohumila Hrabala Městečko u vody. V únoru by měl do českých kin přijít film Prezident Blaník, který navazuje na seriál Kancelář Blaník s Markem Danielem v hlavní roli.