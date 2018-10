Příbuzní Hitlera žijí na Long Islandu. Skrývali se před okolím, teď promluvili o Merkelové a Trumpovi

Všichni tři muži jsou synové Hitlerova synovce Williama Patricka Hitlera, jehož otcem byl Alois Hitler, Adolfův nevlastní bratr. William, který původně žil ve Velké Británii, se dokonce v roce 1929 vydal do Německa, po návratu ale začal o svých zážitcích mluvit s novináři. To se samozřejmě nelíbilo jeho strýci, který mu to dal dost výrazně najevo.

William později odcestoval do New Yorku, kde v popisování situace v nacistickém Německu pokračoval. Nakonec se dokonce přihlásil do armády a připojil se ke spojeneckým vojskům v boji proti svému strýci. Po válce se přestěhoval na Long Islad a nechal se přejmenovat. Nejdříve přijal příjmení Hiller a později Stuart-Houston. Zemřel v roce 1987.

Jeho synové se dlouhá léta médiím vyhýbali, Alexander se ale mlčení rozhodl prolomit. Důvodem byl nejspíš zájem o komentář k současné politice. Alexander se totiž německému Bildu svěřil, že kdyby mohl volit, rozhodl by se pro současnou kancléřku Angelu Merkelovou.

„Mám ji rád, je dobrá. Myslím si, že je inteligentní,“ řekl novinářům. A ačkoli se on i jeho dva bratři považují za republikány, z nynějšího amerického prezidenta zrovna radost nemají. „Jsem ten poslední, kdo by Donalda Trumpa obdivoval. Většina toho, co Trump říká je v pořádku. Vadí mi ale způsob, jakým to říká. Já prostě nemám rád lháře.“