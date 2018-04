Proces se Slánským: Restaurování záznamu vyjde asi na deset milionů korun. Historici chtějí, aby se stal archivní památkou

"Při nejefektivnějším využití finančních prostředků bychom se měli vejít do deseti milionů korun," řekl ředitel. Do nákladů se započítává jak dlouhodobé uložení původních archiválií, tak jejich digitalizace i zpřístupnění veřejnosti," dodal. Na záchraně záznamů se podílí Český rozhlas, který digitalizuje zvukové záznamy.

"Vedle filmových záznamů se našla velká část zvukových záznamů, zřejmě je to v podstatě kompletní záznam procesu na magnetofonových páskách. Každá má asi 21 minut a je jich 177," řekl ČTK Dušan Radovanovič z Českého rozhlasu. Tam začali práci na záznamech bez ohledu na to, zda státní dotace na zpracování materiálu přijde, protože je třeba vzhledem k citlivosti materiálu jednat rychle.

"Vzali jsme si od NFA prvních deset vzorků, abychom zjistili, jak se to bude rychle zpracovávat, v jakém to je stavu. Vybrali jsme namátkou z celého souboru a zjistili jsme, že jsou v relativně dobrém stavu, jsme tedy schopni zpracovat je relativně rychle," uvedl. Každá z pásek s délkou záznamu 21 minut měří kilometr.

Radovanovič uvedl, že Český rozhlas je možná jedinou institucí v zemi, která má technické zázemí pro čištění podobných záznamů, stroje používají i na své archivní zvuky. Připomněl, že vedle filmového záznamu vznikal také zvukový, který natáčel technik z rozhlasu. V rozhlase pak byly uložené do 60. let, kdy byly převezeny neznámo kam.

Filmový materiál zahrnující zvukové a obrazové záznamy z procesu s Rudolfem Slánským a dalšími obviněnými a odsouzenými našel nedávno správce konkurzní podstaty ve zkrachovalé továrně v Panenským Břežanech. Po zveřejnění se přihlásil zástupce firmy Václav Hlásek s tím, že bedny se záznamy patří jemu. Bregant uvedl, že archivní materiál patří státu a nemohl nikdy být v soukromých rukou. Hlásek v médiích uvedl, že materiál nabízel státu, ale ten neměl zájem. Podle historika Petra Blažka to není možné, v NFA i Národním archivu pracují badatelé desítky let a takovou aktivitu nepamatují, řekl již dříve ČTK.

V procesu s takzvaným protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského bylo v roce 1952 vyneseno 11 rozsudků smrti a tři doživotní tresty. Bývalý generální tajemník komunistické strany Slánský byl popraven.

V souvislosti s nálezem vyšlo také najevo, že soudní spis z procesu nemá mezi svými dokumenty Národní archiv, kde by takový materiál měl být. Z někdejšího pražského krajského soudu, kde podle archivářky Aleny Šimánkové spis ležel do 90. let, pravděpodobně nikdy do centrálního archivu nedoputoval.

Historikové chtějí, aby stejně jako záznam z procesu s Miladou Horákovou se i proces se Slánským stal archivní kulturní památkou.