Prostě se rozběhni a skoč: Minidokument mapuje začátky Highjumpu. Akce letos oslaví 19. narozeniny

Cliffdivingové závody Desperados Highjump letos slaví devatenácté výročí. Letní akce založená partou kamarádů, které bavilo z velké výšky skákat do vody v hřiměždickém lomu u Příbrami, se zapsala na mapu důležitých evropských, ale i světových závodů tohoto atraktivní sportu. Jaká byla cesta zakladatelů akce? Kdy nastal zlom a Highjump se stal vyhledávanou akcí s věhlasným jménem? Co znamená Highjump pro závodníky? To se dozvíte v minidokumentu Prostě se rozběhni a skoč.