Prostírají zesnulým, svazují lžíce a usmiřují se. Podívejte se jak slaví Vánoce Romové

V romštině se Vánoce označují jako "Karačoňa" (v olašském dialektu "Krečuno"). Podle romisty a lingvisty Viktora Elšíka existuje více hypotéz o původu tohoto slova; jisté však je, že do jazyka části českých a slovenských Romů se dostalo přes maďarštinu ("Karácsony"). Tradičně se pak u těch Romů, kteří dosud romštinu aktivně užívají, přeje, jako leckde jinde ve světě, „Bachtaľi Karačoňa the bachtalo Nevo berš“ – Štastné Vánoce a šťastný Nový rok, eventuálně další varianty stejné zdravice. Pro množství Romů bývaly Vánoce v minulých dobách materiálně chudší, i proto bylo a dodnes je běžné vnímat o to intenzivněji jejich spirituální rozměr.

A protože význam rodiny je u Romů tradičně posílen i kvůli tomu, že pro ně často představovala jedinou výspu sociální jistoty, drželi tyto svátky mnozí z nich v absolutní úctě, která velela například usmíření sebevětších rodinných sporů a svárů.

O silných rodinných vazbách svědčí i rozšířený zvyk myslet u štědrovečerního stolu i na zesnulé příbuzné, jimž byl vyhrazován zvláštní talíř a příbor. Spousta rodin také kladla svým mrtvým za okno na talířky ochutnávku ze slavnostní večeře. Poté, co se rodina společně pomodlila, pustila se do jídla, od něhož nesměl nikdo vstát jako první. Tradovalo se, že kdo by se vzdálil dřív, než ostatní dojedí, mohl by se příští rok „ztratit ze světa“, neboli zemřít.

Oblíbeným zvykem, který ctil zásadní význam rodiny, bylo svazování lžic po večeři, poté, co se všichni její členové najedli z jedné mísy. Lžíce se pak nechaly přes noc svázané, aby i rodina vydržela napřesrok při sobě. K upomínce na betlémský příběh sloužilo vystlání štědrovečerní místnosti slámou – k připomenutí chléva, do nějž se narodil Kristus.

A co mívají romské rodiny na talíři za menu? I to se u jednotlivých domácností liší; poměrně častá je ale tradice oblíbených pokrmů romské sladké i slané kuchyně, jako jsou holubki (zelné taštičky), bobaľki (bramborové šišky s mákem), moučné placky marikľa, halušky nebo makové záviny zvané šinga. Zatímco moudří Romové věděli už dávno před naším moderním gastro ofrňováním, že kapr nepatří mezi nejchutnější z ryb, řízky a jiné maso u nich naopak bývalo tradiční součástí všech velkých oslav, tedy i těch Vánočních.

Se svátkem Vánoc se u Romů pojily i některé oblíbené pověry a rituály. Kromě těch, jež jsou známé i z běžných českých domácností, jako je odlévání olova nebo krájení jablka, sem patří například obřady spojené se zajišťováním finanční prosperity. Mezi takové patří třeba vkládání mincí pod talíře, nebo jejich plnění do umyvadla, v němž si následně členové rodiny „umyjí ruce“. V některých rodinách se bankovkami zdobil přímo vánoční stromek.

Přísné regule se vztahovaly i na domácí práce: na Štědrý den se tak například nesmělo zametat, protože to prý nosí smůlu – se smetím se zamete i štěstí. Také štědrovečerní tabule nesměla být u některých rodin sklizena ze stolu až do následujícího rána, a nesmělo se ani prát, žehlit nebo šít.

Specifická byla situace některých romských rodin z východoslovenských oblastí. K tradici celé vesnice patřilo vinšování, které bývalo spojené se zárukou „štěstí napřesrok“ naopak pro slovenské vesničany. Od sedláků tak vinšující Romové často dostávali velkou „výslužku“.

Kdo však může o „romských Vánocích“ hovořit lépe než ti, kdo je sami prožili? Jedny z těch tradičních zažil před lety i významný romský hudebník a spisovatel Gejza Horváth. Pro INFO.CZ napsal na to téma speciální vzpomínku.