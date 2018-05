První máj, lásky čas. Proč se líbáme pod rozkvetlou třešní?

Ačkoliv se tato tradice dodržuje po staletí, není úplně jasné, kdy vznikla. „V lidové kultuře se zmínky o tomto zvyku vůbec nevyskytují, takže může být starý tak sto let a pravděpodobně přišel z městského prostředí,“ vysvětlila pro Příbramský deník etnografka Klára Posekaná z Hornického muzea Příbram. Zvyk dle ní může mít také souvislost s básníkem Karlem Hynkem Máchou a pražským Petřínem.

Konsenzus neexistuje ani v tom, pod jakým druhem stromu se mají zamilovaní líbat. Za vhodný bývá označována nejen třešeň, ale také višeň, jabloň či bříza. „Osobně si myslím, že by se to mohlo lišit podle toho, v jakém kraji a nadmořské výšce člověk zrovna je. Třešně a jabloně rozkvetou totiž v trochu jiném období a tak je možné, že si to lidé uzpůsobili prostě podle toho, co jim doma na prvního máje kvete,“ říká Posekaná.



O symbolice ale mají etnografové celkem jasno. Rozkvetlý strom je schopný plodit a s plozením je spojený měsíc květen – v přeneseném významu měsíc lásky. Žena, která tedy dostane polibek na 1. máje, by následující rok měla nejen oplývat krásou a přitažlivostí, ale hlavně by měla mít větší pravděpodobnost, že otěhotní, než ta, která pusu pod rozkvetlým stromem nedostala.

Přestože je květen považován za měsíc lásky, uzavírat manželství se paradoxně v tento měsíc nedoporučuje. K májovým svatbám se totiž váže pověra, která novomanželům věští tragický konec: Na svatbu v máji do roka máry.