Ptáci si letos dávají na čas: Zůstali někde na jihu, tvrdí ornitologové. Čekají na lepší počasí

Přílet ptáků z teplých krajin do Česka se až o několik týdnů opozdil kvůli mrazům v uplynulých dnech. Zatímco tak loni již v tuto dobu pozorovali lidé v Olomouckém kraji první čápy, nyní komíny stále zejí prázdnotou. Podobná je situace i u ostatních opeřenců. Odborníci čekají, že ptáci se budou vracet až v těchto dnech. Uvedl to místopředseda Moravského ornitologického spolku (MOS) Jiří Šafránek.

„Ptáci zůstali někde na jihu. Čekají, až se počasí zlepší. Přiletěla jen malá část," uvedl. "Týká se to všech ptáků. My jsme normálně zaznamenávali například skřivany, čejky a špačky již v polovině února. Nyní přiletěli až na konci února, a to jen ti první - nejodvážnější. Hlavní hejna někde čekají na lepší počasí. Předpokládáme, že se sem nahrnou až tento týden," dodal.

Podobná situace je i s čápy. Ptáci, vracející se ze zimovišť v jihovýchodní Africe, byli loni spatřeni na mnoha místech již na konci března. Letos jsou ale jejich hnízda stále ještě prázdná. Zpozorován byl v kraji podle ornitologů dosud pouze jeden čáp, a to v okolí Kojetína na Přerovsku. "Ostatní na střední Moravě zatím nejsou. Počasí je nyní velmi nepříznivé, čápi by tady nyní strádali. Je tedy dobře, že to ochlazení přišlo těsně před tím, než přiletěli. Kdyby přišlo až po jejich příletu, měli by ptáci vážné problémy," doplnil Šafránek.

Život čápů na střední Moravě budou moci i letos lidé na některých místech sledovat v přímém přenosu. Boj o teritorium, přírůstky do rodin i výchovu mláďat zprostředkovávají on-line kamery přímo z jejich hnízd. Nainstalovány jsou například v Dlouhé Loučce na Olomoucku, v Supíkovicích na Jesenicku, v Domašově nad Bystřicí i na komíně hostince U Čápa v Záhlinicích na Kroměřížsku. Podle ornitologů jsou některé kamery stále ještě vypnuté, provozovatelé kamer je spustí až s příletem čápů.