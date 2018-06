Pumu nebo lva do domu? Šelmu koupíte na internetu pomalu snadněji než psa. Jestli máte kotec, nikdo neřeší

S jedním z chovatelů z Vysočiny, s panem Ladislavem, jsme si domluvili koupi lvíčete za 25 tisíc. Chtěli jsme si ověřit, jak složitá je celá akce a co k ní potřebujeme. Chovatelova manželka nám v jednu chvíli sice řekla, že bychom měli mít kotec zařízený už před koupí, muž ale opáčil, že to tak důležité není.

Nejprve jsme se ptali, jak dlouho může vydržet v zařízení, ve kterém koťata aktuálně žijí, jeden kus. Kotec byl velký asi tak pět krát tři metry. „Když tě nikdo nepráskne, tak hodně dlouho,“ odvětil chovatel. Když jsme se později bavili o možnostech, protože jsme přiznali, že velký kotec nemáme, jen spíš takový menší a adekvátní bychom museli vystavět, dostalo se nám jednoznačné odpovědi.

„Dokud bude malej, tak jo, ale pak musíte mít větší. Nechá se to domluvit tak, že pokud to budete mít doma a nebude tam mít tisíc lidu, tak to tam můžete mít a můžete si zvykat. Postavíš si kotec, schováš ho, zavoláš veterinu, ta to zkontroluje, dá razítko a oficiálně se přehlásí,“ vysvětlil nám prodávající.

Je to možná s podivem, ale prodávající neporušuje platnou legislativu. Ta mu totiž nenařizuje, aby požadoval potvrzení, že zájemce smí zvíře chovat, vše je pak na kupujícím, který za případné zamlčení zvířete může dostat pokutu.