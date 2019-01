RECENZE: Most! propašoval do ČT vulgarismy a politickou nekorektnost, ale syrovost je jen zdánlivá

Komediální seriál Most! se do dějin zapíše tím, že do vysílání veřejnoprávní České televize ve velkém propašoval vulgarismy a politickou nekorektnost, a to podle vysílacího schématu už před desátou večerní. (První díl běžel na ČT1 7. ledna od 21:05.) Co dalšího v něm ale scenárista Petr Kolečko a režisér Jan Prušinovský nabízejí?