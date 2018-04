Řešení či hrozba? Ve Švédsku roste zájem o bezhotovostní platbu

Švédsko se pomalu, ale jistě vzdaluje od klasické platby bankovkami. Tento „staromódní“ typ placení by měla v budoucnu nahradit pouze bezhotovostní platba kartou společně s rozvojem platebních mobilních aplikací. Vláda tím chce předcházet podvodům a krádežím.

„Nepřijímáme hotovostní platbu,“ hlásají nápisy u vstupů muzeí či na dveřích restaurací. Ve Švédsku je méně než 20 % plateb provedeno mincemi či bankovkami. Hotovost byla úplně zakázána na veřejných WC i v městské hromadné dopravě, což má zamezit krádežím a útokům na řidiče.

Švédsko zároveň vyvíjí nové platební aplikace do chytrých telefonů. „Minimalizuje to hrozbu krádeží a zároveň je to rychlejší způsob platby,“ obhajuje platební modernizaci Vicoria Nilsson, majitelka několika Stockholmských pekáren. Nejen ona se přiklání k redukci plateb pouze na ty bezhotovostní. „Lidé rádi zkouší nové technologické vychytávky. Věříme, že si na ně rychle přivyknou,“ vysvětluje profesor Technologického institutu ve Stockholmu, Niklas Arvidsson.

Novinka má přirozeně i své slabé stránky. Skeptici upozorňují na starší obyvatelstvo, turisty nebo přistěhovalce, pro které může být platba kartou nevyhovující či nákladná. Soukromé banky by tímto krokem čerpaly veškeré informace o pohybu financí všech obyvatel, což si mnoho lidí prozatím neuvědomuje. Aktuální hrozbu vidí i v útoku hackerů, kteří by obyvatelům Švédska mohli zamezit v přístupu k jejich vlastním financím.