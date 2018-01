Řetězy, škrcení a jedna vana ročně. Hrůzné detaily ze života rodiny, kde 13 dětí mučili i pohledem na jídlo

Kdyby v sobě 17letá dcera krkavčích rodičů před několika dny nenalezla dostatek kuráže k útěku, svět by nejspíše o osudu třinácti dětí starých dva až dvacet devět let ještě dlouho nic nevěděl. Rodiče je totiž drželi zkrátka, kontakt s okolním světem udržovali co nejmenší. Až po telefonátu podvyživené dívky, která utekla, se tak před kalifornský řadový domek sjela policie a děti osvobodila. Několik jich rodiče stihli z jejich řetězů před příjezdem bezpečnostních složek osvobodit, tři však stále zůstali v řetězech.

Ačkoliv je vyšetřování celého případu teprve na začátku, již nyní se dostaly na veřejnost brutální podrobnosti z domu, kde rodiče své děti věznily. A jen tyto detaily stačí na to, aby oba rodiče strávili za mřížemi zbytek života. „Šlo o těžké emocionální a fyzické zneužívání. To je naprosto zřejmé,“ tvrdí prokurátor Michael Hestrin pro Washington Post.

Ven se děti dostávaly minimálně a do školy nechodily vůbec, tvrdí vyšetřovatelé. Rodiče je učili doma, nicméně tato výuka byla zaměřená především na studium Boha. Děti se musely učit nazpaměť dlouhé pasáže bible, některé musely našprtat text celé knihy. Na druhé straně ovšem dětem chyběly základní znalosti o okolním světě: neměly tak třeba nejmenší tušení, kdo jsou a čím se živí policisté, kteří je přišli osvobodit a jedno ze 17letých dětí netušilo, k čemu se používají léky. Ostatně lékaře děti neviděly roky a například u zubaře nebyly vůbec nikdy v životě.

Týrání jejich rodičů se však neomezovalo na připoutání k posteli a odpírání zdravotní pomoci. Svým potomkům zakazovali mytí těla: každý ze sourozenců si mohl dovolit pouze jednu vanu ročně. A pokud se během běžné hygieny některé z dětí opovážilo nechat stéct vodu nad své zápěstí, čekalo je za trest noc připoutaní na posteli. Další tresty pak zahrnovaly bití a škrcení, otec dětí je navíc obviněn i z nemravností, kterých se měl dopustit vůči jedné z dcer.

Důvod takového chování rodičů? Zatím nepochopitelný, vyšetřovatelé z nich zatím nic kloudného nedostali, žena byla údajně z otázek vyšetřovatelů „zmatená“.

Běžný den dětí byl zcela obrácený, než je zvykem – přes noc byly děti vzhůru a chodily spát až okolo páté hodiny ranní. Jídla pak dostávaly jen velmi málo, sotva dostatek k tomu, aby se jim podařilo přežít.

Rodiče je dokonce týrali i tím, že čas od času položili jablko či kus koláče na linku tak, aby na ně děti ze svých postelí dobře viděly, ale zakázali jim se k jídlu se jenom přiblížit. „Není pak divu, že dvanáctiletá dívka byla jen tak vysoká, jako jsou běžně sedmileté děti a že 29letá slečna vážila jen 38 kilogramů,“ řekl Hestrin.

Jednou z věcí, kterou rodiče dětem paradoxně dovolili, bylo vedení deníků. Těch vyšetřovatelé shromáždili stovky a podle všeho budou jedním z podstatných důkazů proti krkavčím rodičům.