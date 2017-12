Revoluce jménem Hyperloop? Myšlenka je stará stovky let

Hned několik společností napříč světem investuje nemalé prostředky do technologie, o které věří, že změní způsoby veřejné dopravy. Jedná se o takzvaný Hyperloop, jehož vizi pořádně zpopularizoval zakladatel automobilky Tesla Elon Musk. Hyperloop by měl fungovat na principu provozu kapslí v podtlakových tunelech. Jaká je historie této myšlenky?

Poprvé o futuristickém návrhu, jenž by se stal vážným konkurentem letecké dopravy na krátkých tratích, promluvil Elon Musk v roce 2013. Aby urychlil vývoj, dal své plány v plném rozsahu k dispozici. Kromě samotného otce myšlenky tak na konceptu pracují také další společnosti. Nejblíže k uvedení Hyperloop do praxe jsou firmy Hyperloop One a Hyperloop Transportation Technologies.

Samotná teorie přepravy pomocí umělého vakua je ovšem mnohem starší. Sahá totiž až do 17. století, kdy byly možnosti využívání rozdílných tlaků pro přepravu poprvé popsány. V roce 1799 pak britský vynálezce George Medhurst navrhl systém přepravy zboží, který by využíval právě vakuové potrubí.

V polovině 19. století se známá potrubní pošta dočkala realizace. Ačkoliv byl systém původně určen k přepravě zboží, byl v některých případech dost prostorný také pro lidi. A tak se netradičním přepravním systémem v rámci oslav při slavnostním otevření linky v Dublinu projel například také vévoda z Buckinghamu.

Potrubní přepravě se v jedné ze svých vizí věnuje i známý spisovatel Jules Verne, který si představoval, že ve 20. století budou podobné dráhy spojovat obě strany Atlantiku. Ke konci století páry už potrubní poštou disponovalo téměř každé větší město. Dodnes tento systém funguje v některých nemocnicích, bankách nebo továrnách. A například v šedesátých letech 19. století v Londýně zahájil provoz vlak, který z jedné strany tunelu na druhou hnal vzduch přiváděný z obřího ventilátoru. Při zpáteční cestě se větrák točil obráceně.

Koncept velmi podobný tomu, který později zpopularizoval Elon Musk, ukázali inženýři z americké univerzity MIT už v devadesátých letech minulého století. Tehdy předpokládali, že cesta z New Yorku do Bostonu by v tomto dopravním prostředku zabrala 45 minut. Na hlavní stránky světových médií se však myšlenku „vakuových vlaků“ podařilo dostat až zmíněné podnikatelské superstar. V roce 2013 představil 57stránkovou práci, ve které systém, od této chvíle zvaný Hyperloop, popisuje. Dnes už Musk sní vedle „tradičního“ Hyperloopu rovněž o celém podzemním systému výtahů a tunelů, kde by se místo kapslí proháněly „vagony“ naloženéjednotlivými auty.

Nedlouho poté začaly první praktické snahy. Startup s názvem Hyperloop Transport Technologies v současné době pracuje na testovací trati, kde by se měla zkušební souprava rozjet až na rychlost 1200 kilometrů za hodinu. Konkurenční firma Hyperloop One pak v létě tohoto roku ohlásila, že má první zkoušku za sebou. Zatím kapsle dosáhla rychlosti pouze 120 kilometrů za hodinu.

Na futuristický koncept dopravy sází také Čína. Tamní vědci totiž představili vizi, která počítá se sítí podmořských potrubních vlaků, jež by byly schopny vyvinout rychlost až 2000 kilometrů za hodinu.