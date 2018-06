Revoluce v letecké dopravě: Emirates představily letadla, která nemají okna

Místo toho, aby cestující jednoduše sledovali ubíhající mraky nebo krajinu hluboko pod nimi klasickým okýnkem, v budoucnu je nejspíše čeká jen zprostředkovaný obraz. Jako první tuto inovaci realizovala společnost Emirates Airline. Právě ta totiž tvrdí, že v letadlech bez oken vidí budoucnost, jejich hlavní výhodou bude dle společnosti rychlost a snížená hmotnost.

Prezident společnosti Tim Clark podle serveru BBC tvrdí, že digitální obraz je v podstatě mnohem lepší než ten přirozený. Virtuální okna jsou zatím jen v prvních třídách nejnovějších Boeingů 777-300ER. Podle Clarka by se ale oken měla v budoucnu zbavit všechna letadla.

„Představte si trup, který zvenčí vypadá, že žádná okna nemá. Uvnitř ale jsou. Letadla bez oken mohou rychleji létat, spálit mnohem méně paliva a dokonce mohou létat ve vyšších hladinách.“

Odborníci už ale uvažují o možných rizicích, které tento model může přinést. Profesor Graham Braithwaite z univerzity Cranfield upozorňuje na bezpečnost. „Možnost vidět ven z letadla v krizové situaci je poměrně důležité, zvlášť pokud je nutná evakuace.“

Evropská agentura pro bezpečnost letectví ale tvrdí, že co se týče bezpečnosti, nevidí žádný nepřekonatelný problém, který by letadlo bez oken nějakým výrazným způsobem znevýhodňoval oproti stroji s klasickými kabinovými okny.

Expert v oblasti letectví John Strickland zase potvrzuje slova společnosti, podle něj každé snížení hmotnosti letadla sníží i jeho spotřebu. On osobně by se ale oken zcela nevzdával. „Jsem jimi trochu posedlý. Pro mě by virtuální okno nebylo adekvátní náhradou.“