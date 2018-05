Revoluce v zachraňování životů: Speciální drony zajistí signál v místech se špatným pokrytím

Díky dronům si můžeme užít unikátní letecké pohledy na krajinu, budovy nebo infrastrukturu, mohou ale nabídnout mnohem víc. Speciálně vyvinutý dron by mohl poskytnout internetový signál na špatně dostupných místech, kde jeho absence může například komplikovat práci záchranářům.

Špatný mobilní signál je možná pro spotřebitele nepříjemný, mnohem důležitější fakt ale je, že v nouzové situaci se jeho absence promítne na reakční době záchranných složek a tím pádem i na vyšší úmrtnosti.

Signál je obvykle distribuovaný skrze stanice, které bývají pevně spojené se stožárem nebo budovou. Finská společnost Nokia a britský mobilní operátor ale nyní pracují na vysílači, který bude podle BBC zabudovaný v dronu.

V případě nouze by se dron mohl samostatně pohybovat v místě, kde je zrovna potřeba. Poskytoval by tak mobilní připojení 4G v okruhu 50 kilometrů. Problém je, že drony nevydrží ve vzduchu dlouho, zpravidla kolem 30 minut.

Proto americký telekomunikační gigant AT & T vyvinul stroj, který bude neustále napájený kabelem. Dron tak vydrží ve vzduchu 24 hodin denně a může vyletět až do výšky 168 metrů. Společnost AT & T už si nově vyvinutý systém použila, několik dronů vypustila v Portoriku po hurikánu Maria.

Nokia se nyní snaží novou technologií oslovit policii, hasiče a záchranáře a testuje jí spolu s firmou Vodafone v německém Düsseldorfu. „To co vidíme je technologie, která je mnohem rychlejší a levnější než vrtulník, který dnes policie zcela běžně používá,“ řekl serveru viceprezident společnosti Nokia Thorsten Robrecht.

Britský start-up Unmanned Life jde ještě dál, vyvinul totiž software, který je schopný propojit několik dronů a shromáždit tak data například o budově, kterou právě zachvátil požár. Jeden z dronů zajišťuje pokrytí 4G sítí, ty ostatní poskytují živý stream budovy a jejího okolí. Třetina ze strojů je pak opatřená tepelnými senzory a je tak schopná vytvářet tepelnou mapu budovy. Jiné drony jsou zase schopné odhalit strukturální poškození.

Při testování se navíc ukázalo, že drony jsou schopné samostatně přepravit až 5 kilogramů zdravotnických potřeb z jednoho místa na druhé, aniž by k tomu potřebovaly přímý zásah člověka. Vývojáři ale uznávají, že tento projekt bude životaschopný jen tehdy, pokud budou drony schopné autonomního řízení bez toho, aby narážely do překážek nebo do sebe navzájem.