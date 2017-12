Režisér Menzel bojuje o život. Mozek mu napadla zákeřná bakterie

Oscarovému režisérovi se přitížilo minulé pondělí při návratu ze služební cesty na Slovensko. Proto ihned po příjezdu putoval do Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích, kde lékaři hned druhý den přistoupili k akutní šestihodinové operaci hlavy.

Důvod: infekční onemocnění mozku. První informace hovořily o tom, že potíže způsobil nespecifikovaný zánět. Podle nových informací Blesku má jít o meningokoka, který způsobuje zánět mozkových blan.

„Pokud by došlo k zánětu mozkových blan nebo zánětu mozku, tak to může být v tomto věku i život ohrožující,“ řekl Blesku uznávaný český epidemiolog prof. MUDr. Roman Prymula. „Meningokok je citlivý na antibiotika. To znamená, že se musí podat masivní dávka. Pak je to zvládnutelné – jestliže se to podchytí dostatečně včas,“ popsal léčbu, která je tak intenzivní, že by měla zabrat během několika dní.

