Říkáte manželovi Medvídku a milence Kočičko? Vědci zjistili, proč partnera nazýváme zdrobnělinami

Vydržet v přítomnosti čerstvě zamilovaného páru, který za každé druhé slovo připojí oslovení „medvísku“ nebo „kocourku“, může být někdy o nervy. Přestože se mnozí v takových situacích zařeknou, že sami se podobného zdrobňování nikdy nedopustí, když se zamilují, jdou často předsevzetí stranou. Psychologové nyní zjistili, že náchylnost k nazývání partnera roztomilými jmény si nesou lidé v sobě už od dětství.

Sladkými jmény oslovují rodiče své děti prakticky od narození. Není to přitom specialita pouze západního světa, roztomile šišlají matky po celém světě. „Zdrobněliny používají matky napříč různými kulturami. Vyjadřují tak lásku a vytváří si pouto ke svému dítěti,“ popisuje pro list The Independent neuroantropoložka Dean Falková.

Výzkumy naznačují, že děti milují žvatlání svých rodičů a líbí se jim, když je někdo oslovuje zdrobnělinami. Tento pocit si pak prý přenášejí i do dospělosti. Podle Falkové se tak lidé používáním sladkých oslovení ve vztahu snaží myšlenkově vracet do dětství, kde byli obklopeni láskou svých blízkých. Sami jsou prý rádi, když je milovaný člověk sladce oslovuje, a proto to samé aplikují i do své komunikace.

Další experti míní, že podobné oslovování má ještě jinou funkci. „Umožňuje to lidem cítit se uvolněně a na chvíli se osvobodit od svých dospělých rolí,“ předpokládá profesor Frank Nuessel z univerzity v Louisville.

Všechno by nicméně mělo mít svou míru. Především v případě, když dvojice cukruje na veřejnosti, nebo si náklonnost projevuje v uzavřeném prostoru, ze kterého ostatní nemohou uniknout, například ve vlakovém kupé, nebo v čekárně u lékaře.