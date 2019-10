Rychlá půjčka může mít bankovní i nebankovní podobu | info.cz

Rychlé půjčky jsou zde zpravidla od toho, aby pomohly rychle vyřešit momentální finanční situaci. Před sjednáním každé půjčky je však vždy potřeba vzít také rozum do hrsti. Zjednodušeně řečeno, zadlužení je únosné pouze do určité míry. V opačném případě to může znamenat řadu problémů. Přesto jsou však životní situace, kdy mohou rychlé půjčky vše velmi usnadnit. V dnešní době je k nim navíc velmi jednoduchý přístup, a to díky internetu. Vše tak vyřídíte pohodlně od počítače a nemusíte nikam chodit.

Kdy se nám hodí půjčka

Vhodně zvolená půjčka nám může velmi pomoci z celé řady nenadálých životních situací. Takovým příkladem může být třeba případ, kdy se zaměstnavatel opozdí s výplatou. To ani v dnešní době ekonomického růstu není bohužel nic neobvyklého. Půjčka online může přijít vhod také tehdy, pokud se třeba něco náhle a neočekávaně pokazí v domácnosti. Může to být třeba pokrytí nákladů na opravu nebo neodkladnou koupi nového spotřebiče.

Bankovní vs. nebankovní půjčka

Půjčku si přitom můžete vzít jak u bankovní, tak u nebankovní instituce. Získat půjčku u banky, je však zpravidla vždy časově náročnější. Proto je pro mnoho lidí stále atraktivní nebankovní půjčka, kde je dosažení na peníze zpravidla jednodušší. U nebankovních institucí totiž můžete například:

· Vyřídit vše pohodlně online

· Půjčit si i menší obnos peněz

Jednoduchost vyřízení je pro řadu lidí klíčová. Nebankovní instituce také zpravidla umožňují takzvané mikropůjčky, kde si můžete půjčit doslova i jen pár tisíc korun. To se může v řadě případů hodit, protože ne vždy je potřeba velký obnos peněz. S ohledem na zpřísnění podmínek poskytování půjček koncovým klientům však také nebankovní instituce musejí stejně jako banky posuzovat schopnost klientů splácet své závazky. Mají například povinnost nahlížet do registrů dlužníků. Vyhodnocení informací o bonitě klienta je však do značné míry již na konkrétní společnosti. Stále platí, že v bance budou kritéria pro získání půjčky přísnější.

Srovnání nabídek

Ať už se rozhodnete pro oslovení bankovní nebo nebankovní instituce, vždy se snažte srovnat si výhodnost jednotlivých nabídek. Jen díky tomuto postupu si vyberete půjčku, která bude odpovídat vašim požadavkům jak co do výše finančního obnosu, tak co do podmínek splácení úvěru. V současné době existuje na trhu opravdu velké množství bankovních i nebankovních institucí, takže prakticky každý klient je schopen vybrat si produkt šitý jemu na míru.

Při výběru vhodného poskytovatele půjček se soustřeďte zejména na výši úroků, dobu splácení, výši splátek a také výši RPSN. Právě posledně zmíněný údaj je jedním ze základních ukazatelů výhodnosti půjčky.

Jak je to s půjčkami v hotovosti?

Existuje tady také zvláštní kategorie půjček, kterou ovšem má v oblibě také řada klientů. Jedná se o možnost získat hotovost přímo na ruku. Nedochází tak k převodu finančních prostředků elektronicky na účet žadatele o půjčku, ale klient dostane přímo hotovost. Tohoto způsobu často využívají klienti, kteří:

· Raději využívají hotovostní platební styk

· Nechtějí se zabývat výběry z bankomatu

V mnoha ohledech jsou také situace, kdy zkrátka potřebujete zaplatit hotově, a tak je celkově z principu zbytečné absolvovat proces převodu peněz na účet a jejich následného výběru z bankomatu. Těch důvodů pro hotovostní půjčku však samozřejmě může být daleko více. Například můžete snadno získat finanční prostředky třeba o víkendu. Úvěrové společnosti nabízející půjčky v hotovosti totiž mívají síť partnerů, kde si pro peníze můžete přijít. To mohou být třeba trafiky, ale také benzínové pumpy, které jsou typicky otevřeny rovněž o víkendech.