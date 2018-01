S Trumpem v posteli. Pornohvězda promluvila o lechtivých tajemstvích amerického prezidenta

Oslava prvního roku ve funkci amerického prezidenta Donaldu Trumpovi pořádně hořkne. Nejen že jeho vláda musela vyhlásit platební neschopnost , ale kromě toho vyšlo nyní najevo, že prezidentův právník Michael Cohen zaplatil bývalé pornohvězdě Stormy Daniels (vlastním jménem Stephanie Cliffordová) 130 tisíc dolarů za to, aby v tisku nekomentovala její dřívější aféru s Trumpem. Příliš pozdě. Herečka filmů pro dospělé totiž už své sexuální dobrodružství s bývalým realitním magnátem v roce 2011 popsala pro časopis In Touch . Co řekla?

Trump se s herečkou ve filmech pro dospělé seznámil na charitativním golfovém turnaji v roce 2006. Právě tam odstartoval i jejich románek. Z toho, že tou dobou dobu byl Trump rok a půl ženatý s manželkou Melanií, která před třemi měsíci porodila syna Barrona, si bývalý realitní magnát velkou hlavu nedělal.

Poté, co měl s Danielsovou poprvé sex, jí Trump volal asi každých deset dní. Naposledy se pak podle Danielsové měli vidět v polovině roku 2009. Nyní sice oba aktéři románek popírají, ale ještě v roce 2011 Danielsová, která natočila přes 150 lechtivých snímků, detailně popsala, jaké to je být s Trumpem v posteli.

Sex byl naprosto průměrný

„Sex byl naprosto běžný, zaměnitelný. Nešlo o nic výjimečného,“ vzpomíná po letech Danielsová. „Nebylo to takové, že by mě přivázal k posteli, byla to jen jedna pozice. Co byste ale taky čekali od někoho jeho věku. Ale nechápejte mě špatně, nebylo to nijak zlé,“ dodává pornohvězda. Kondom prý nepoužili kvůli tomu, že Danielsová má alergii na latex.

Melanie? Nedělej si starosti…

Trump podle Danielsové vždy odbýval její otázky na rodinu a raději rychle změnil téma. „Když jsem se ho zeptala na manželku Melanii, jen rychle prohodil, abych si s tím nedělala starosti, a pak začal mluvit o něčem jiném.“ Danielsová se podle vlastních slov s Trumpovou manželkou nikdy nesetkala.

Bál se žraloků

Během jedné návštěvy Danielsové v Trumpově bungalovu v Beverly Hills spolu pár milenců údajně sledoval pořad na stanici Discovery Shark Week. „Trump byl žraloky posedlý, hrozně se jich bál. Říkal něco ve smyslu, že pravidelně daruje spoustu peněz různým charitám, ale nechce utratit ani pětník na iniciativu, která by pomáhala žralokům. Dodal, že doufá, že všichni žraloci na světě umřou,“ tvrdí Danielsová.

Dostanu tě do televize

Trump pornohvězdě sliboval hory doly. Během jejich prvního setkání jí slíbil, že ji dostane do televizní reality show Apprentice. „Tvrdil mi, že jsem pro tu show perfektní. Lidé by si prý mysleli, že jsem blonďatá husička s velkýma prsama, ale doopravdy že jsem chytrá a šikovná podnikatelka,“ vzpomíná Danielsová. Ze slibu nakonec sešlo.

Jsi jako moje dcera…

Trump se podle pornohvězdy neustále vychloubal svou dcerou (není zřejmé, zda měl na mysli Ivanku či Tiffany – pozn. red.), jednou k ní Danielsovou dokonce přirovnal. „Řekl mi, že jsem krásná a chytrá stejně jako jeho dcera. A že se mnou svět bude muset počítat,“ vypočítává Danielsová. Trump již dříve na adresu své dcery Ivanky uvedl, že pokud by to nebyla jeho dcera, nejspíše by s ní randil.

Naplácej mi… Forbesem

Během jednoho ze vzájemných setkání Trump po Danielsové chtěl, aby mu naplácala časopisem Forbes, na jehož titulní straně byl zobrazený právě realitní magnát se svou rodinou – dcerou Ivankou a synem Donaldem. Toto zvláštní číslo magazínu s realitním magnátem na titulní straně vydal Forbes na podzim 2006.