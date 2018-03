Senioři ve víru vášní: sex mají až pětkrát měsíčně, najít vhodného partnera je ale těžké

„Mám 81 let a za svůj život mám celkem bohaté zkušenosti se seznamováním. Najít tu správnou ale bývá problematické. Vezměte si například inzeráty. Většina z žen v nich touží po cestování, turistice, kavárně, tanečku, divadle, autě, ale vůbec na to nemá. Nebo chce hned při prvním telefonátu půjčit peníze, to jsem osobně zažil. Dalším druhem jsou lidé, kteří chtějí pomoci s údržbou chaty nebo domu, aby jejich dětičky pak přišly o víkendu do uklizeného,“ vysvětluje pro INFO.CZ Antonín, který se snaží najít životní partnerku prostřednictvím online seznamky centra pro seniory Elpida.

Jeho slova potvrzuje i Zdeňka, které se dlouhodobě nedaří na stejné stránce najít toho pravého. „Nedávno jsem komunikovala s mužem, z kterého se vyklubal podvodník, přesněji řečeno muž více tváří, tak teď už nejsem tak důvěřivá jako kdysi, různá individua vás naučí chovat se opatrně,“ vysvětluje 70letá žena. Ve společnosti, která dlouhodobě ignoruje skutečnost, že i staří lidé chtějí žít v páru, mívají podobné zkušenosti fatální následky na jejich sebevědomí. Senioři se často nesetkávají ani se souhlasem svoji rodiny. Průzkumy ale ukazují, že navzdory představám i přáním jejich dětí staří lidé zájem o sex mají.

Senioři preferují vaginální soulož, anální sex je neláká

Dle výzkumu centra Elpida pro časopis Vital, má z dotazovaných 195 respondentek v důchodovém věku pravidelný sexuální styk 21 % z nich. Dalších 14 % rozkoš neprožívá, ale chtěly by. U mužů je sexuální aktivita většinou častější. „Vyšší zájem je tradičně u mužů, avšak ani u žen nebývá nepřítomný. Ženy si mnohem častěji než muži stěžují na nedostatek vhodných partnerů,“ vysvětluje pro INFO.CZ sexuolog Jaroslav Zvěřina.

Jeho slova potvrzuje také výzkum univerzity v Manchesteru. Dle něj má 54 % mužů a 31 % žen po sedmdesátce pravidelně sex alespoň dvakrát měsíčně. Podle výzkumu Elišky Steklíkové, který publikovala ve své diplomové práci na Univerzitě Karlově, mají čeští muži nad 60 let pohlavní styk v průměru pětkrát měsíčně a české ženy třikrát. Nejvíce preferovanou sexuální praktikou i u seniorů zůstává vaginální soulož, ke které se uchyluje více než 60 % dotazovaných. 46 % mužů uvedlo, že s partnerkou praktikuje orální sex. Poměrně neoblíbenou praktikou je ale anální styk, který provozuje 12 % mužů a 3 % žen.

Ke změně preferencí s věkem nedochází, lidé si odpouští pouze „akrobatické“ polohy

Způsoby sexuálního styku se podle Zvěřiny s věkem příliš nemění. „K žádným podstatným změnám nedochází, jen některé hodně akrobatické polohy jsou omezovány kloubními potížemi u mužů i u žen,“ uvádí sexuolog. Právě zdravotní obtíže ale mohou mít za následek celkové omezení sexuální aktivity. „Musíme si uvědomit, že s věkem se stále snižuje výskyt zcela zdravých lidí. Poruchy erekce se u mužů starších 65 roků vyskytují až v 80 % případů. U mužů dále převládají problémy, které souvisejí s nemocemi srdce a cév a také prostaty. U žen pak bolesti při styku, způsobené suchou pochvou při výpadku tvorby hormonů po přechodu,“ dodává Zvěřina.

Konzultovat své problémy s odborníkem se mnohdy stydí mnohem mladší lidé. Vývoj názorů ve společnosti a postupná detabuizace tématu i dostupnost informací ale pomáhá v osmělení i dědečkům a babičkám. „Moderní senior i seniorka nemají myslím zásadní problém své sexuální problémy řešit s lékařem. Mají také po ruce záplavu informací na toto téma na internetu. To je fenoménem moderní doby. Stále častěji nám starší jedinci říkají, že své pocity sexuální osamocenosti dokáží řešit komunikacemi na sociálních sítích,“ vysvětluje sexuolog.

„Jsem schopna mluvit o milování a případných problémech se svým partnerem, nebo odborníkem,“ potvrzuje 70letá Zdeňka. Také 75letý Pavel nemá se studem problém. „Jsem o tom ochotný mluvit stejně jako o jiných významných stránkách zdravého životního stylu. Především se však domnívám, že taktně a citlivě by si to měli umět probrat hlavně on a ona,“ tvrdí.

Stárnutí populace jako příslib detabuizace. Ze seniorů by neměli být jen hlídači vnoučat

Milování je v myslích většiny i v reklamních spotech a filmech spojováno především s mladými a krásnými lidmi. Sexuálně aktivní starší muži většinou vystupují v roli chlípníků, od žen se naopak předpokládá, že už omezí své touhy a budou žít především pro vnoučata. I tyto vzory dlouhodobě posilují dojem nevhodnosti a nepřístojnosti sexu seniorů.

„Byl jsem třeba svědkem rozhovoru, kdy jedna paní říkala svým kamarádkám, že jede do Řecka, a kolegyně kolem stolu jí to začaly vyčítat a říkaly jí, jestli by radši neměla vnukovi koupit kolo. Jde o to, že lidé se musí rozhodnout, že chtějí dělat něco sami pro sebe. Musí dát vědět, že nešli do důchodu jen proto, aby tady byli pro někoho jiného jako „hlídači“, ale aby mohli dál žít nějaký svůj život," vysvětluje nedostatek sebevědomí ředitel centra pro seniory Elpida Jiří Hrabě.

K uvolňování a osvětě ve společnosti už ale dochází. „Je obtížné si představit, že někdo ve věku našich rodičů a prarodičů může být sexuálně aktivní, a proto si myslíme, že to neexistuje. Situaci ve společnosti ale postupně podle mě mění sám trh. Je to třeba dostupnými medicínskými přípravky, erotickými pomůckami… v Německu třeba předepisují sexuální pomůcky i lékaři na recept. Tím, jak bude stárnout populace, tak se bude asi posouvat i hranice, kdy společnosti přijde sex „normální“,“ tvrdí Hrabě.

Se studem pomáhají sexuální asistenti

Senioři mohou kromě erotických pomůcek navíc už víc než dva roky využít i služeb sexuální asistence. Navzdory rozšířeným mýtům jde o způsob, jakým se může starší člověk naučit znovu prožívat svoji sexualitu a získat seběvědomí k navazování nových vztahů.

„Jedním z mýtů je, že sexuální asistence je prostituce. My v obou službách vidíme rozdíl. Sexuální asistentka je vzdělána pro svoji profesi a jejím cílem je edukace klienta, nebo klientky v oblastech sexuality, aby pak zvládl svoji situaci sám, navázal vztah a tak dále. Cílem sexuální pracovnice (prostitutky) není edukace klienta. Služby jsou si v určitých úkonech podobné, ale v jiných jiné. Sexuální asistence má přesah právě do edukace a poradenství," uvádí Lucie Šídová ze společnosti Freya, která nabízí kurzy pro sexuální asistentky a asistenty.

Co se ale skutečně mezi asistentem a klientem děje, zůstává tajemstvím. Někteří touží po sexuálním kontaktu, jiní spíše po blízkosti a letmých dotecích. „Asistentek se na tyto intimní věci neptáme. Zachováváme prostor pro intimitu. Nechceme vytvořit dojem, že to, co se děje při asistenci, pak asistentky říkají dále. Ale dovedu si představit, že senioři mají zájem o obojí. Naplnění sexuality patří i do pozdního věku," dodává Šídová.

Některým přesto stačí hlazení a povídání

Přestože senioři považují sex za součást svého života, pohlavní styk nebo praktiky vedoucí k vyvrcholení nejsou to, co by nutně vyžadovali. „Žiji teď a tady, žiji přítomností. Každý den lze zažít něco hezkého. Třeba jen pouhé popovídání. Život je moc krásný. Na všem pozitivním je špetka negativního a na všem negativním je špetka pozitivního,“ dodává pan Antonín.

Jen sexuální uspokojení nehledá ani pan Pavel, přestože uznává, že je nedostatkem tělesné lásky momentálně frustrovaný. „Po nejedné lehkomyslnější známosti z dřívějších let jsem na stará kolena dospěl k nechlapskému závěru, že ten opravdový požitek z pomilování není zas až tak odvislý od věku a atraktivity ženy, to je jen bonus navíc. Bez hlubšího citového vztahu je sex prázdný, odosobněný a je pouhým šidítkem,“ tvrdí.

„Místo slova sex raději používám milování. Nepatřím mezi ženy, které by se milovaly od rána do večera. Nemůže-li se někdo z nějakého důvodu milovat, tak se může mazlit, nejen milování ale i mazlení je krásné,“ dodává Zdeňka, která spřízněnou duši skrze seznamku zkouší hledat dál.

Jména seniorů v článku byla na jejich přání změněna.