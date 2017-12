Šikanovaný školák se svěřil na emotivním videu. Dočkal se vlny solidarity i pozornosti celebrit

Keaton Jones z města Knoxville v Tennessee požádal svojí matku, aby ho natáčela a zeptala se ho na šikanu ze strany spolužáků. Ve videu, které během několika málo dní nasbíralo na 16 milionů přehrání, pak vysvětluje, že se mu vysmívají kvůli jeho nosu a říkají mu, že je ošklivý. Jindy se mu zase vysmívají, že nemá žádné kamarády, polévají ho mlékem a házejí po něm chléb.

„Mrzí mě, že to dělají mě, ale také mě mrzí, že to dělají ostatním dětem, protože to není v pořádku,“ řekl Kaeton své matce. „Lidé, kteří jsou jiní, si nezaslouží být odsuzování. Není to jejich chyba. Ale jednoho dne to možná bude lepší.“

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi