„Šílený“ Jack Churchill za války zabíjel nacisty lukem i mečem. Je největším válečným hrdinou?

Pět nacistů se v květnu roku 1940 schovává za zídkou v severní Francii a hledá britské vojáky. Jednomu z nich se najednou do hrudi zabodne šíp. Nacisté držící v rukou pušky jsou pochopitelně v šoku – na takovou zbraň nejsou připraveni. Tím, kdo z luku střílel, nebyl samozřejmě nikdo jiný než Jack Churchill. Jedná se o jediný potvrzený případ, kdy za druhé světové války britský voják zabil nacistu takovým způsobem.

Podobných bláznivých situací měl Jack Churchill alias Šílený Jack za svou vojenskou kariéru na seznamu spoustu. Jack Churchill je historickou osobností, na kterou by se zkrátka nemělo zapomínat. Proti nacistům za druhé světové války bojoval nejen lukem, ale také mečem, a byl přímo hladový po nebezpečí. V moderní válce tak používal středověké metody.

Po zabití německého důstojníka šípem se spojil s oddíly Commandos v Norsku, aby společně s nimi útočil na nacisty z moře. Jeho taktika byla velmi netradiční. Skočil do přijíždějící lodi, přičemž hrál na dudy píseň The March of the Cameron Men. Pak na nepřátele hodil granát a začal bojovat s mečem v ruce. Nutno podotknout, že Churchill byl vynikajícím hráčem na dudy.

S mečem, lukem a dudami bojoval také v Itálii, Jugoslávii a Barmě. Později byl poslán do koncentračního tábora Sachsenhausen, kde první měsíc strávil mezi VIP vězni – nacisté si totiž mysleli, že je příbuzným britského premiéra. Z něj utekl, ale byl chycen. Pak utekl znovu a vydal se do Itálie. Jeho slavné motto, kterým se řídil, bylo: „Každý důstojník, který jde do akce bez svého meče, není pořádně ozbrojen.“ Churchill měl také taktiku, že se před nepřítelem smál od ucha k uchu. Prý tak byla menší šance, že na něj vystřelí. Smrti se vůbec nebál a pud sebezáchovy zřejmě vůbec neměl.

K jeho nejvýznamnějším kouskům patří zmocnění se sicilského města Piegoletti, do kterého Churchill vstoupil v noci jen ve společnosti svého desátníka Ruffella. Za tmy namířil svůj meč na dvoučlennou hlídku, která se okamžitě vzdala. Churchill prý totiž v noci vypadal jako démon. Se zajatcem pak obešel všechny ostatní posty a všichni Němci se vzdali. Dohromady tu noc zajal dvaačtyřicet Němců.

Není tedy divu, že Jackovi Churchillovi začali vojáci říkat Šílený Jack. Šokovat bylo jeho poslání a nikdy s ním nebyla nuda. Churchill byl také nositelem dvou Válečných křížů a Řádu za vynikající službu. Zemřel v roce 1996 ve věku 90 let.