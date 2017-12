Slámova Bába z ledu má po Oscarech. Do užší nominace neprošla

Americká filmová akademie postupně zužuje seznam nominací v oscarových kategoriích, z nichž 23. ledna vybere skupinu finalistů. Napsal to v pondělí list The Holywood Reporter. Do souboje o nejlepší cizojazyčný film za rok 2017 akademici vyslali devět filmů, český snímek Bába z ledu režiséra a scenáristy Bohdana Slámy mezi nimi není.