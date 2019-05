Jak ušetřit na koupi kvalitného notebooku? | info.cz

Renovace neznamená repase

A co že to ta renovovaná technika vlastně je? Nenechte se zmýlit – renovovaná neznamená to samé jako repasovaná. Nemusíte mít tedy strach, že kupujete nějaký pokažený nebo opravovaný kus. Společnost Refurbished pracuje výhradně s technikou, která je ve 100% stavu. Tato technika je důkladně vyčištěna, následně je testována tak, aby zajistila co nejvyšší úroveň jak po funkční, tak vizuální stránce. Zajímavé je, že jen 5 % všech strojů vyžaduje výměnu komponentů – a stroje po takové výměně jsou ještě více testované.

Refurbished má detailně značené třídy vzhledu, baterií a displejů jednotlivých notebooků či PC. Nemusíte se tedy bát, že kupujete zajíce v pytli.autor: Refurbished

Výkonný notebook za dobrou cenu

Proč si už tolik zákazníků oblíbilo právě Refurbished je docela zřejmé. Za cenu nových levných plastových notebooků, totiž můžete mít od Refurbished renovovaný stroj business třídy s hliníkovým tělem a opravdu výkonnými komponenty. Najdete tady ty nejlepší kousky značek HP, Dell, Lenovo nebo Fujitsu-Siemens. Naprostá většina notebooků má minimálně 8 GB RAM, procesory i5 a SSD disk. A to zní mnohem lépe, než „plasťák“ za podobnou cenu v běžném obchodě. Samozřejmosti je i úplně nová klávesnice s českou diakritikou, kterou je při renovaci vybavený každý notebook.

Záruka a možnost vyzkoušení

A kdybyste přece jen váhali, zda „pro jistotu“ nekoupit úplně nový kus, nabízí společnost při koupi další množství výhod – samozřejmostí je dvouletá záruka, kterou si můžete prodloužit až na pět let, opravdu rychlý servis, eko balení a široká síť partnerů. U těch si můžete svůj vybraný kousek nejen prohlédnout, ale také vyzkoušet.

65 partnerů v České republice

Refurbished se svým konceptem prodeje renovované techniky podporuje klasické malé počítačové prodejny. V Česku mezi nimi získala už 65 partnerů a stále roste. Co ji ale ještě odlišuje od konkurence je její přístup k přírodě – levné plastové notebooky jsou totiž neekologické a neekonomické. Renovací techniky ušetřila společnost množství přírodních zdrojů – v prvé řadě dává do oběhu techniku, která díky své kvalitě poslouží více než jen pár let, a v té druhé snižuje množství nakoupených nekvalitních plastových notebooků, které by vzhledem k jejich kvalitě - nekvalitě po pár měsících používání skončilo v koši nebo servisu.

Že je renovovaná technika budoucností dokazuje i to, že za loňský rok prodala firma na Slovensku více než 35 tisíc kusů renovované výpočetní techniky .