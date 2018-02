Smutný konec ptáka Nigela: Na ostrově u Zélandu žil jediný, za partnerku si vybral betonovou atrapu

Terej bílý je od přírody velmi společenský pták, zpravidla žije v poměrně velkých koloniích na malých ostrůvcích. Nigel ale žil na ostrově Mana Island obklopen jen 80 falešnými tereji. O jedné z maket byl dokonce přesvědčený, že je jeho partnerka. Postavil jí i hnízdo z bláta a mořských řas.

Betonoví terejové jsou na ostrově už od roku 1997. Tehdejší úřady se totiž rozhodly podpořit vznik nové kolonie. Kromě atrap se divoké tereje snažily přilákat i specifickými zvuky, přiletěl ale jen jeden. Nigel, který se díky dlouhým rokům, které strávil o samotě, stal doslova hvězdou.

O Vánocích loňského roku svitla naděje. Na ostrově se objevili další tři terejové, díky kterým by mohl mít Nigel po dvaceti letech společnost z masa a kostí. Jen měsíc poté ale z ostrova přišla smutná zpráva, Nigel náhle zemřel. Jeho fanoušci ale přesto doufají, že noví obyvatelé zůstanou a založí dlouho očekávanou kolonii.

Samotný ostrov slouží podle serveru The Independet jako rezervace, ve které se vědci pokoušejí obnovit ekosystém, který je na terejích závislý. Ať už na jejich trusu nebo hnízdech.

Nigelovo tělo bude nyní zkoumat univerzita na Novém Zélandě, aby určila přesnou příčinu smrti. Zatím ale není jasné, kde jeho ostatky nakonec skončí. Jeden z jeho fanoušků, kterých je na facebookové skupině Friends of Mana Island přibližně tisícovka, dokonce navrhl, aby byl Nigel zpopelněn. Urna s popelem by pak mohla být uložená v betonovém tereji, který by vypadal stejně jako on.