Soukromé věznice v USA zažívají zlatou éru. Živí je Trumpův boj s nelegálními migranty

Soukromým věznicím v USA se daří. Jejich propojení s politikou Donalda Trumpa, který se pustil do boje s nelegální migrací, se jim pořádně vyplácí. Zatímco bývalý prezident Barack Obama tato zařízení kritizoval jako drahá a neefektivní, a Hillary Clintonová je chtěla rovnou zrušit, Trump na soukromá vězení nedá dopustit, tvrdí server Mother Jones.

S nástupem Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta byla ruka v rukávu. Plamenná předvolební rétorika bývalého realitního magnáta zaměřená na potírání nelegální migrace znamenala vodu na mlýn soukromých amerických věznic. V nich je v USA umístěno asi osm procent vězňů.

„Myslím, že více privatizace a soukromých věznic je žádoucí,“ prohlásil Trump během své volební kampaně v roce 2016. „Podle všeho fungují o dost lépe, než jejich státní verze,“ dodal. Firmy, které soukromé věznice provozovaly, měly jasno. Obratem totiž na předvolební účty Donalda Trumpa od těchto společností putovaly stovky tisíc dolarů.

Když proto nyní měla společnost GEO Group, která provozuje v USA soukromé věznice, svou výroční konferenci v jednom z Trumpových golfových letovisek, měla ke spokojenosti řadu důvodů – solidní ceny akcií, lukrativní vládní kontrakty i nadějné vyhlídky pro letošní rok.

Očekává se totiž, že během letošního roku by mělo dojít k rozšíření poptávky po lůžkách pro nelegální migranty v soukromých věznicích a detenčních centrech ze 34 tisíc na 51 tisíc. To by znamenalo zvýšení nákladů na americký rozpočet o 1,2 miliardy dolarů.

Společnost GEO Group získala svůj první kontrakt na výstavbu detenčního centra pro nelegální migranty v Texasu letos v dubnu, firmě by z něj měly plynout tržby až 44 milionů dolarů. Další podobné centrum v Georgii by pak firmě mělo přinést dalších 21 milionů.

Výstavba dalších detenčních center by ale měla následovat. Během Trumpova úřadování totiž americký imigrační úřad změnil svou metodiku práce a aktuálně zadržuje mnohem více nelegálních migrantů v americkém vnitrozemí. A tam také poptává nová centra, kde by migranti čekali do doby, než se dostanou před soudce.

Imigrační úřad na podzim zveřejnil poptávku po zařízení na zadržení nelegálních imigrantů u několika velkých amerických měst - například u Salt Lake City či u Detroitu. Všichni velcí hráči v oblasti soukromých vězení již vyjádřili zájem. „GEO má rozhodně apetit po provozování podobných zařízení,“ uvedl výkonný ředitel společnosti George Zoley. „Zejména i kvůli předpokládané délce kontraktu, která by měla být deset let,“ dodává. Mezi další zájemce o kontrakt pak patří například společnost CoreCivic.